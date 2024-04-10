6 класс | История Средних веков

Арабский халифат. Золотой век ислама

Велльхаузен Ю.

Известный немецкий ученый, автор многих работ по теологии, профессор Гёттингенского университета представил историю Арабского халифата – некогда огромной и могущественной империи. Отмечая неразрывную связь политической, религиозной и административной власти Арабского халифата, автор анализирует историю возникновения ислама, его развитие, особенности и общность с другими главными мировыми религиями. Рассказывает о том, как правители приходили к власти и умирали; когда вступали в должность и отправлялись в отставку наместники важнейших провинций; кого халифы назначали каждый год вести хадж и как проходили завоевательные кампании. В своем исследовании Велльхаузен опирался на оригинальные источники – образцы древнейшей арабской исторической литературы, куфийские и мединские предания. Среди цитируемых авторов такие авторитеты, как Абу Михнаф, Ат-Табари, Ибн Исхак, Абу Машар, аль-Вакиди.