Осмáн ибн Аффан

Осмáн ( араб . ‘Усман) ибн Аффан (579, по др. данным 574, Мекка — 17.06.656, Медина) — третий из четырех «праведных» (рашидун) халифов (644–656). До обращения в ислам состоятельный купец из рода Омейядов . Вошел в число первых сторонников пророка Мухаммада , женился на его дочери Рукайе, а после ее смерти — на ее сестре Умм Кульсум. Избран халифом после кончины Омара I из пяти сподвижников Мухаммада и продолжил его внешнюю политику ( арабские завоевания на Кипре, Армянском нагорье, в Малой Азии, Северной Африке, Иране). При О. и. А. обогащение высших слоев арабов в результате экспансии стало катализатором интенсивного социального расслоения в Халифате. Распорядился составить каноническую редакцию коранического текста (отсюда «Коран Османа»). Для укрепления своих позиций назначал амирами сородичей и распределял крупные землевладения среди знати племени курайш , чем спровоцировал острое недовольство среди широких слоев верующих (особенно в Месопотамии). В 655 резко обострились противоречия между О. и А. и его противниками — Али ибн Абу Талибом , Аишей , сыном Абу Бакра — Мухаммадом, Тальхой, аз-­Зубайром и др. В середине года О. и А. созвал в Медину вали для обсуждения положения, что не принесло результатов, и в апреле 656 туда же прибыли сотни выходцев из Фустата, Куфы, Басры во главе с Мухаммадом ибн Аби Бакром. О. и А. направил в Египет приказ жестоко покарать бунтовщиков, который оказался перехвачен. Это, как и выступление к нему на подмогу Муавии и Ибн Амира из Сирии и Ирака, подтолкнуло мятежников к нападению на дом О. и А. и его убийство (по преданию, за чтением Корана). «Раскол» 656–661 стал первым из четырех в мусульманской державе 2‑й половины VII — 1‑й половины IX в. и в итоге привел к выделению сначала хариджизма , затем шиизма . В суннизме О. и А. — один из «выборных» халифов, по прозванию Зу-н-­Нурайн («Обладатель двух светов», т. е. дважды зять Пророка).

Лит .: Hinds M. The Murder of the Caliph ‘Uthmān // Journal of Middle East Studies. 1972. № 3. Р. 450–469; Khoury R. G. ‘Abd Allāh ibn Lahī‘a, juge et grand maître de l’Ecole égyptienne. Wiesbaden, 1986; Motzki H. The Collection of the Qur’ān // Der Islam. 2001. Bd. 78. № 1. Р. 1–34. Т. К. Кораев.