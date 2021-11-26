ОМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ

ОМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ - второй халиф.

До обращения в ислам (около 616 года) торговец тканями из второстепенного рода племени курайшитов, ярый противник первых мусульман. Около 622 года в Медине сблизился с пророком Мухаммедом, за которого выдал дочь. Принимал участие по всех его военных походах. После кончины пророка поддерживал другого. его тестя - первого халифа Абу Бекра, со смертью которого (по завещанию) принял присягу у общины.

При Омаре ибн аль-Хаттабе арабские войска завоевали значительные территории в Азии и Африке (смотри Арабские завоевания ), были заложены основы государственной организации арабов в завоёванных странах, созданы система государственной эксплуатации покорённых народов и распределения доходов между завоевателями, институт военных и гражданских наместников, судебная система и сеть военных лагерей, из которых выросли города Куфа , Басра , Фустат. В апреле 637 года введено летосчисление по хиджре. Омар ибн аль-Хаттаб пользовался непререкаемым авторитетом среди своих приближённых, при нём не было зафиксировано ни одного случая неповиновения наместников.

С именем Омара ибн аль-Хаттаба связано закрепление в исламской ритуально-правовой практике таких предписаний, как ежегодное паломничество в Мекку (при жизни его возглавлял сам Омар ибн аль-Хаттаб), побиение камнями за прелюбодеяние, наказание кнутом, фиксация размеров дийи (денежной компенсации родственникам за убитого). Смертельно раненный в мечети рабом-персом, Омар ибн аль-Хаттаб назначил для избрания нового халифа шуру (совет) из 6 старейших сподвижников Мухаммеда. Суннитская традиция представляет Омара ибн аль-Хаттаба аскетом, властителем, справедливым к единоверцам и беспощадным к врагам, шиитская, напротив, - узурпатором.