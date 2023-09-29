О́мар II Абу Хафс ибн Абд аль-­Азиз

О́мар (‘Умар) II Абу Хафс ибн Абд аль-­Азиз (680/681, по другим данным, 661, Египет или Медина — 05/10.02.720, Хунасира) — халиф из династии Омейядов (717–720). Племянник (по отцу) и зять Абд аль-­Малика , правнук (по матери) ­ Омара I . После смерти отца, вали Египта, в 706 назначен амиром Медины , с 713 вали Медины, Мекки и Эт-­Таифа. Перестроил мечеть Пророка, занимался проведением дорог и ирригацией. Пытался погасить этносоциальные противоречия в Омейядов халифате , добиваясь строгого следования предписаниям шариата . В начале правления признал законность при­обретения арабской знатью земель, которые ранее облагались поземельным налогом-­хараджем, и распорядился взимать с них десятину-ушр, но уже в 718–719 запретил покупку хараджных угодий и упразднил все налоги, не предусмотренные договорами с покоренными народами (в том числе джизью с новообращенных). Боролся с произволом наместников. Установил жалованье воинам-­мусульманам не­арабского происхождения и повысил его для арабов. В условиях сокращения поступлений в казну отказался от планов новых завоеваний. Стремился к примирению с родом Мухаммада (в частности, отменил ритуальное проклинание Али ибн Абу Талиба в мечетях ). Безуспешно пытался прийти к соглашению с приверженцами хариджизма и шиизма . Инициировал интенсивную исламизацию покоренных земель: запрет христианам и иудеям занимать государственные и административные должности, предписания иудеям носить опознавательные нашивки, христианам — разрушить все символы своей религии вне храмов и т. п. Предположительно отравлен приближенными.

Лит .: Gibb H. A. R. The Fiscal Rescript of ’Umar II // Arabica. 1955. № 2. P. 1–16; Бартольд В. В. Халиф Омар II и противоречивые известия о его личности // Бартольд В. В. Сочинения. Т. VI. M., 1966. С. 504–532; Mayer T . Neue Aspekte zur Nominierung ’Umars II. durch Sulaiman b. ’Abdalmalik (96/715–99/717) // Die Welt des Orients. 1994. Н. 25. S. 109–115. Т. К. Кораев.