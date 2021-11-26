ДОБА́

Город на юге Чада, административный центр префектуры Западный Логон.

Население 25,4 тысяч человек (2007 год; один из круп­ных го­ро­дов юга стра­ны).

Рас­по­ло­жен на реке Восточный Ло­гон, в 400 километрах к юго-во­сто­ку от Нджа­ме­ны. Узел ав­то­до­рог. Аэ­ро­порт. Доба - центр неф­те­до­бы­ваю­ще­го рай­она (ме­сто­ро­ж­де­ния Ми­ан­дом, Ко­ме от­кры­ты, со­от­вет­ст­вен­но, в 1975 году и 1977 году, Бо­ло­бо - в 1989 году). До­бы­ча неф­ти (на­ча­та в ию­ле 2003 года) американскими кон­цер­на­ми «Exxon­Mobil», «Chevron­Te­xa­co» и ма­ла­зий­ским кон­цер­ном «Pet­ro­nas». Неф­те­про­вод (дли­на 1050 километров вве­дён в строй в октябре 2003 года) свя­зы­ва­ет Доба с пор­том Кри­би (Ка­ме­рун) на Ат­лан­ти­че­ском океане. В рай­оне Доба вы­ра­щи­ва­ют хло­пок, рис, ара­хис.

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