ДОБА́
Город на юге Чада, административный центр префектуры Западный Логон.
Население 25,4 тысяч человек (2007 год; один из крупных городов юга страны).
Расположен на реке Восточный Логон, в 400 километрах к юго-востоку от Нджамены. Узел автодорог. Аэропорт. Доба - центр нефтедобывающего района (месторождения Миандом, Коме открыты, соответственно, в 1975 году и 1977 году, Болобо - в 1989 году). Добыча нефти (начата в июле 2003 года) американскими концернами «ExxonMobil», «ChevronTexaco» и малазийским концерном «Petronas». Нефтепровод (длина 1050 километров введён в строй в октябре 2003 года) связывает Доба с портом Криби (Камерун) на Атлантическом океане. В районе Доба выращивают хлопок, рис, арахис.