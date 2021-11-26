ГАЗАЛИ АБУ ХАМИД МУХАММЕД АЛЬ-ГАЗАЛИ
ГАЗАЛИ АБУ ХАМИД МУХАММЕД АЛЬ-ГАЗАЛИ - мусульманский богослов, философ, мистик и правовед.
Рано осиротев, воспитывался с братом Ахмадом среди суфиев, к которым принадлежал его опекун. Учился в Тусе, затем у ашарита аль-Джувайни (умер в 1085 году) в Джурджане и в Нишапуре у приобщившего Газали к суфизму аль-Фармади (умер в 1085 году). В 1091 году назначен сельджукским везиром Низам аль-Мульком преподавать право шафиитского толка в багдадском медресе Низамия, где лекции Газали пользовались большим успехом. В написанном тогда сочинении «Цели философов» («Макасыд аль-фалясифа») дано систематическое изложение мусульманского аристотелизма (логики, физики, метафизики), критике которого посвящено законченное к началу 1095 года «Опровержение философов» («Тахафут аль-фалясифа»). В 1095 году пережил духовный кризис и отошёл от преподавания и общественной жизни. Передав кафедру в Низамии брату Ахмаду, Газали покинул Багдад под предлогом совершения хаджа. Как странствующий суфий посетил Дамаск, Иерусалим, Мекку, Медину. В 1097 году Газали вернулся в Тус и до 1106 года жил затворником в основанной им суфийской обители. В этот период написан его главный труд - «Воскрешение наук о вере» («Ихья улюм ад-дин»). В 1106-1110 годы по настоянию сына Низам аль-Мулька - Фахр аль-Мулька - преподавал право в медресе Низамия в Нишапуре. Незадолго до кончины вернулся в Тус.
Газали знаменит критическим разбором мусульманского аристотелизма и богословским обоснованием суфийского мистицизма. Его творчество многогранно и противоречиво. Ему приписывают более 400 сочинений, но авторство многих сомнительно. Трудность определения взглядов Газали отчасти обусловлена тем, что в свои сокровенные мысли он посвящал лишь избранных. В автобиографическом сочинении «Избавляющий от заблуждения» Газали описал пройденный им духовный путь от слепой веры к каламу, от него - к аристотелизму (фальсафе), затем к исмаилизму; после долгих исканий он остановил выбор на суфизме. В каламе Газали придерживался ашаризма, сторонясь как буквального прочтения Корана, так и рационалистической экзегетики мутазилитов.
Философов Газали разделял на атеистов, натуралистов и метафизиков. К первым он относил древнейших мыслителей, утверждавших извечность мира и не признававших существования всемогущего Творца. Натуралисты признавали Бога, но все явления природы и человеческого сознания объясняли естественными причинами, отрицая потустороннюю жизнь и эсхатологической реалии. В число метафизиков (иляхиюн) Газали включал Сократа, Платона, Аристотеля и мусульманских аристотеликов аль-Фараби и Ибн Сину. Разочаровавшись в фальсафе, Газали обратился к эзотерическому учению исмаилитов о постижении истины под руководством непогрешимого наставника-имама, вдохновлённого свыше и призванного раскрыть людям внутренний (батын) смысл священных текстов, но не стал его приверженцем. Обстоятельной критике исмаилизма Газали посвятил трактат «аль-Мустазхири», законченный в 1095 году по просьбе аббасидского халифа аль-Мустазхира и названый его именем.
«Воскрешение наук о вере» - своеобразная суфийская энциклопедия исламского образа жизни. В ней 4 части: о культовой практике (ибадат), общественных отношениях и обычаях (адат), пороках и пагубных чертах человеческого характера (мухликат), спасительных добродетелях (мунджият). В первой части содержится краткий компендий исламского богословия, во второй - обосновывается законность с точки зрения шариата коллективных суфийских радений (сама), а в последней части подробно рассказывается о «стоянках» (макамах) на пути мистика. В «Нише светов» («Мишкат аль-анвар»), написанной в последние годы жизни, Газали разработал суфийскую версию метафизики света. Отталкиваясь от понимания Бога как «света небес и земли» (Коран, 24:35), он представляет вселенную в виде световой иерархии, основанием которой служат материальные «тёмные» сущности, а вершиной - Чистый Свет, или Бог.
Много лет Газали посвятил изучению и пропаганде права шафиитского толка, его теории и методологии (усуль аль-фикх), изложенной в сочинении «Избранное» («аль-Мустасфа»). Как шафиит Газали признавал первенство среди источников права Корана, сунны и консенсуса (иджма). Принимая заключение по аналогии (кыяс), он критиковал ханафитов и маликитов, допускавших исправление выводов по аналогии во имя целесообразности и общего блага. Традиционную методологию фикха Газали дополнял аристотелевской логикой, считая её преддверием всех наук и условием достоверного знания.
Газали оказал громадное влияние на развитие мусульманской мысли, где за ним утвердилось почетное прозвище «довод ислама» (худжжат аль-ислам). Его сочинение «Цели философов» уже в середине XII века было переведено на латынь и другие языки, став в средне-вековой Европе популярным пособием по аристотелевской философии, к последователям которой причисляли самого Газали (на рубеже XV-XVI веков выдержки из этого сочинения в переводе с древнееврейского на русский появились и на Руси).
Сочинения:
Избавляющий от заблуждения. Ответы на вопросы, предложенные ему // Григорян С.Н. Из истории философии народов Средней Азии и Ирана VII-XII вв. М., 1960;
Воскрешение наук о вере. М., 1980;
Опровержение философов // Аверроэс. Опровержение опровержения. М., 1999;
Эликсир счастья // Хисматулин А.А. Классическое суфийское сочинение Кймийа-йи са‘адат (Эликсир счастья). СПб., 2001;
Наставление верующим. М., 2002;
Весы деяний. М., 2004;
Наставление правителям. М., 2005.
Дополнительная литература:
Фахр ад-дин Р. Имам ал-Газали. Оренбург, 1909 (на тат. яз.);
Gardner W.R.W. An account of al-Ghazali’s life and works. Madras, 1919;
Wensinck A.J. La pensée de Ghazzali. P., 1940;
Bouyges M. Essai de chronologie des œuvres de al-Ghazali. Beirut, 1959;
Watt W.M. Muslim intellectual. A study of Al-Ghazali. Edinburgh, 1963.