Арабский халифат и его распад После смерти пророка Мухаммада в 632 году исламской общине потребовалось избрать нового лидера, в результате чего появился новый титул – халиф, то есть преемник, совмещавший функции и полномочия светского и религиозного руководителя. На чтение: 5 минут

После смерти пророка Мухаммада в 632 году исламской общине потребовалось избрать нового лидера, в результате чего появился новый титул – халиф, то есть преемник, совмещавший функции и полномочия светского и религиозного руководителя. С тех пор все последующие исламские империи, чьи монархи претендовали на главенство в исламском мире, именовали своё государство халифатом. Это была новая политическая система, мусульманская теократия. Фундаментом халифата и его идеологией стал ислам, а все житейские и политические аспекты регулировались в соответствии с религиозным законодательством.

Абу Бакр – первый праведный халиф

Сразу после смерти пророка встал вопрос о преемнике, которому будет суждено возглавить исламскую общину. Вопрос о кровном наследовании титула халифа не стоял – опять же, роль Мухаммада была лишь в его пророческой миссии. После обсуждений и споров был избран первый «праведный халиф» Абу Бакр, тесть пророка Мухаммада и его ближайший сподвижник. Новое государство было очень рыхлым образованием, с неразвитыми политическими институтами, однако ему сразу же пришлось столкнуться с рядом внутренних и внешних врагов. В первый же месяц правления ему пришлось отбивать наступление на Медину бедуинов Центральной Аравии. Затем для их усмирения был послан полководец Халид ибн аль-Валид, разгромивший повстанцев. Другие военачальники и наместники Абу Бакра усмирили далекий Оман и восстановили порядок в Йемене. Весной 633 года войска направились для борьбы с мятежниками Хадрамаута, возглавленными вождями из рода Кинда. После ряда жестоких сражений, в которых успех выпадал то одной стороне, то другой, глава киндитов был взят в плен и приведен в Медину, где Абу Бакр не только помиловал его, но и выдал ему в жены свою дочь. Тогда же ибн аль-Валид вступил в борьбу с другим опасным противником, Мусайлимой, утверждавшим, что он получает откровения от древнего арабского божества ар-Рахмана. В последовавших столкновениях все сторонники Мусайлимы и он сам погибли. Потери остановили дальнейшее продвижение Халида, и он заключил мир с жителями Йамама на достаточно мягких условиях. Лишь через год после смерти Мухаммада удалось восстановить в полном объеме его государство и даже несколько расширить за счет Йамама и части Бахрейна. После их завоевания халиф отправил свои войска на завоевание Хиры, чтобы подчинить власти ислама тамошних язычников. В конце концов, жители Хиры сдались, согласившись уплачивать джизью — налог для немусульман. Затем Абу Бакр отправил несколько тысяч воинов для включения в состав халифата арабских земель, подчинённых Византии. В ходе боевых действий Халиду удалось нанести византийцам серьезное поражение в битве под Аджнадайном.

Халифат Умара и арабские завоевания

Однако вскоре умер Абу Бакр. Правление его продлилось лишь два года, поскольку он вступил на престол уже будучи уже преклонного возраста. Последним из его решений было назначить себе преемником Умаром ибн аль-Хаттаба. К тому моменту основные силы мусульман подошли к Дамаску и осадили его. Спустя полгода осады горожане сдали город, подписав договор, по которому им гарантировались безопасность жизни и сохранение имущества и церквей при условии выплаты джизьи и обязательства не помогать врагам мусульман. Успехи мусульман за 635 год Сирии обеспокоили византийского императора Ираклия, который решил лично взяться за подготовку большой армии для разгрома халифата. Арабы предприняли стратегическое отступление из Сирии до реки Ярмуке, на берегах которой вражеские армии стояли два месяца. В августе 636 года силы халифата перехватили инициативу у византийцев и навязали им бой, в результате которого армия Ираклия была разгромлена, а Сирия и Палестина теперь оказались беззащитными перед армией мусульман. Параллельно с этим активно развернулись действия и против Персии — Саад ибн Абу Ваккас нанес сокрушительное поражение сасанидской армии и решительно двинулись вглубь Месопотамии, не встречая сопротивления. В марте была занята столица Сасанидов Ктесифон, а в конце декабря арабы дошли до горной гряды на севере Месопотамии. Вскоре, в начале 638 года, лично халифу Умару сдались горожане Иерусалима. Теперь халифат владел священным городом всех основных авраамических религий, однако, чем больше становилось государство мусульман, тем скорее оно требовало решительных реформ. Одним из первых шагов по реформированию халифата была проверка кадастров земли в Месопотамии с целью упорядочения взимания поземельной подати — хараджа. Была урегулирована сумма джизьи. Это был достаточно мягкий налог для единоверцев, за счёт выплаты которого те так охотно шли на сотрудничество с мусульманами и присягали халифу.

В конце 639 года армия Амра ибн аль-Аса покинула пределы Палестины и вошла в Египет. Хоть он и входил в состав Византии, внутриполитическая ситуация страны оставляла желать лучшего. Ввиду этого александрийский патриарх Кир явился в ставку к аль-Асу для переговоров о сдаче Александрии, столице Египта. Было подписано соглашение о сдаче города с гарантией неприкосновенности его храмов при уплате дани. Получив оговоренную дань, арабы покинули город. Договор сподвиг и другие города на заключение таких же соглашений, и уже через год, после истечения условий договора, арабы вошли в Александрию. В разгар военных успехов умма лишилась своего главы: Умар был убит разгневанным персидским рабом во время коллективной молитвыс. Перед смертью он всё же успел уполномочить совет из ближайших сподвижников Мухаммада, которые теперь должны были выбрать из своей среды нового правителя мусульман. Из двух предложенных кандидатур — Али и Усмана ибн Аффана — был избран второй. Однако Али, двоюродный брат и зять Мухаммада, без оснований считал, что его родство с пророком предполагает, будто он более достоин носить титул халифа. Впоследствии такое мнение приведёт к расколу в среде мусульман. Но пока при Усмане продолжалась волна арабских завоеваний. Она продвинулась ещё дальше, и уже к 652 году были завоеваны остатки империи Сасанидов. Последний персидский царь Йездигерд III был убит под Мервом. Мусульмане вышли к Амударье, Дагестану и территории современного Туниса. Надо отметить, что в завоёванных странах арабы, уважая местные формы собственности, оставляли их нетронутыми, что во многом и склоняло новообращённых подданных к подчинению халифату.

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