АЛ-МАС‘УДИ, АБУ-Л-ХАСАН ‘АЛИ ИБН АЛ-ХУСАЙН

ал-Мас‘уди, Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусайн (ок. 893—896, Багдад — 956, Фустат) — арабский ученый-энциклопедист, историк и географ. Биографические сведения об а.-М. скудны и содержатся в его сочинениях. А.-М. родился в Багдаде, возводил родословную к сподвижнику Мухаммада, ‘Абд Аллаху ибн Мас‘уду, получил разностороннее образование, но большое значение для его литературной деятельности имели и предпринятые им путешествия. А.-М. объехал все страны халифата от Испании до Индии, а по некоторым сведениям бывал в Китае и на Цейлоне.

А.-М., отличавшийся широтой интересов, написал 36 сочинений на различные темы: по истории, географии, философии, исламской религии и праву, — но подавляющее большинство этих трудов известно лишь по названиям. В частности, не сохранились два самых крупных сочинения а.-М. — составленная в форме хроники всемирная история «Сообщения времени» (« Ахбар аз-заман» ) в 30 томах и ее сокращенный вариант «Средняя книга» (« ал-Китаб ал-аусат» ). Представление об их содержании можно получить из сделанного самим а.-М. сокращения под заглавием «Золотые копи и россыпи самоцветов» (« Мурудж аз-захаб ва ма ‘ адин ал-джавахир» ), написанного около 943 и переработанного сначала в 947, а затем еще раз в 956. Для составления этого труда ­а.-М. опирался на свой опыт путешественника, свидетельства современников и привлек более полутора сотен письменных источников, которые наряду с произведениями арабских ученых включали в себя арабские переводы персоязычных источников, сочинений Платона, Аристотеля и Птолемея, а также христианских авторов. Сочинение содержит сведения, главным образом исторического плана, с преимущественным вниманием к арабо-мусульманской истории (и в особенности — к халифам-Аббасидам) и хронологии, но включает в себя также обширные главы географического характера с описанием морей и рек земли, многих народов (вавилонян, ассирийцев, древних греков и римлян, доисламских арабов, византийцев, сирийцев, йеменцев, коптов, индийцев, китайцев, иранцев, тюрков, славян, германцев, галисийцев), их календарных систем и культовых сооружений.

Также до нас дошла «Книга предупреждения и пересмотра» (« Китаб ат-танбих ва-л-ишраф» ), законченная а.-М. незадолго до смерти. В этом произведении а.-М. обобщает результаты своих предыдущих трудов, пересматривает отдельные вопросы, делает дополнения и исправления к тому, что написал ранее. Сочинение составлено в форме всемирной истории (от Адама до аббасидского халифа ал-Мути‘, начало правления которого а.-М. застал), которую предваряют главы общегеографического характера, повествующие о Земле в целом.

Труды а.-М. являются важным источником по географии Вост. Европы, а также по истории и этнографии населявших ее народов: славян, русов, хазар, булгар и др. Ценность сообщений а.-М. о Вост. Европе связана с тем, что сведения об этом регионе он собирал в непосредственной близости от него, в ходе своих путешествий по южному побережью Каспийского моря и по Закавказью.

Изд. и пер.: «Золотые копи и россыпи самоцветов»: Les Prairies d’or / Texte et trad. par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. T. I—IX. Paris, 1861—1877 (репринт: Мурудж аз-захаб ва ма‘адин ал-джаухар... Аби-л-Хусайн ‘Али ибн ал-Хусайн ибн ‘Али ал-Мас‘уди... Т. I—IV. Каир, 1958); Золотые копи и россыпи самоцветов (История Аббасидской династии: 749—947) / Сост., пер. с араб., прим., коммент. и указ. Д. В. Микульского. М., 2002; «Книга предупреждения и пересмотра»: Kitab at-tanbih wa’l-ischraf auctore al-Masudi.../ M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1894 (BGA. T. VIII); Le Livre de l’Avertissement et de la Revision / Trad. par B. Carra de Vaux. Paris, 1897; Murudj al-dhahab / Ed. and tr. Ch. Pella. T. 1—2. Beirut, 1966—1989; Книга предупреждения и пересмотра / Пер. с араб. В. М. Бейлиса. Изд. подг. по материалам В. М. Бейлиса Т. М. Калинина, О. Б. Бубенок. Ч. 1. М., 2021.

Лит.: Khalidi T. Islamic Historiography: The Histories of Mas‘udi. Albany, 1975; Shboul Ahmad M. H. Al-Mas‘udi and his World. A Muslim Humanist and his Interest in non-Muslims. London, 1979; Микульский Д . В . Арабский Геродот. М., 1998; Его же. Арабо-мусульманская культура в сочинении ал-Мас‘уди «Золотые копи и россыпи самоцветов» («Мурудж аз-захаб ва ма‘адин ал-джаухар»). X век. М., 2006; Бейлис В. М . Сочинения ал-Мас‘уди как источник по истории Восточной Европы // Абу-л-Хасан ал-Мас‘уди . Книга предупреждения и пересмотра. Ч. 1. М., 2021. С. 7—172. И. Г. Коновалова.