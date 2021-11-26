АБУ ЮСУФ (Абу Йусуф), Якуб (Йакуб) ибн Ибрахим аль-Ансари аль-Куфи

Мусульманский правовед (факих).

В 753 А. Ю. стал учеником и помощником Абу Ханифы , основатель первой в исламе религиозно-правовой школы ( мазхаб ) ханафитов. После смерти учителя возглавил школу и способствовал популяризации учения Абу Ханифы. При аббасидском халифе аль-Махди (775–785) А. Ю. занимал пост судьи Куфы, а при Харуне ар-Рашиде был приглашен в Багдад, где стал первым в истории ислама Верховным судьей (кади аль-кудат) всего Халифата. А. Ю. — автор ряда сочинений по юриспруденции, самым известным из которых стала «Книга о подати», содержащая развернутые ответы на вопросы Харуна ар-Рашида о налогообложении и государственном управлении. При решении правовых вопросов А. Ю. прежде всего опирался на основы Корана и Сунны. При отсутствии таковых принимал решение на основе методов аналогии, предпочтительности и собственных суждений.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.