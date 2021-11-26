АБУ САЛАМА ХАФС ИБН СУЛАЙ-МАН (ибн Гийас) АЛЬ-ХАЛЛАЛ

Полководец, один из организаторов антиомейядских выступлений 747–749 в Хорасане.

Придерживался шиитских взглядов и изначально входил в состав сподвижников Абу Хашима Абдаллаха (?–716/17) — внука четвертого «праведного» (ар-рашид) халифа Али ибн Аби Талиба. Позже принял участие в борьбе Аббасидов за власть, был соратником Абу Муслима , получил пост наместника Куфы. С установлением Аббасидского халифата А. С. стал визирем халифа ас-Саффаха (750–754). Был вероломно убит по тайному приказу ас-Саффаха, опасавшегося роста популярности А. С. Ф.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.