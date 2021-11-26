АБУ БАКР АС-СИДДИК (Правдивый), Абдаллах (аль-Атик) ибн Осман

Первый из четырех «праведных» (рашидун) халифов (с 632).

Принадлежал к роду тайм мекканского племени курайш. Считается одним из первых мужчин, принявших ислам (610). Ближайший друг и сподвижник Мухаммеда . Сопровождал исламского пророка во время хиджры (622) и был его соратником во всех военных походах. В битве при Бадре (624) сражался со своим сыном, Абд ар-Рахманом, оставшимся язычником. После переселения в Ясриб (Медину) А. Б. еще больше сблизился с Мухаммедом, выдав за него свою дочь Аишу. Именно ему Мухаммед поручил возглавить первое паломничество (хадж) мусульман из Медины в Мекку (631). Исполнял обязанности предстоятеля-имама на молитвах во время болезни Мухаммеда. После смерти Пророка (632) А. Б. отказывался стать его «заместителем» (халифом), предложив вместо себя кандидатуры Омара ибн аль-Хаттаба и Абу Убайды. Те, в свою очередь, отдавали приоритет самому А. Б. Часть мединских сподвижников Пророка (ансары) из племени хазрадж выдвинули кандидатуру Сáда ибн Убада. Тогда ансары из племени аус, опасаясь укрепления позиций хазраджитов, согласились присягнуть А. Б., что решило исход дела. 9 июня 632 А. Б. был избран халифом и принял присягу народа в мечети Медины. Главным достижением А. Б. явилось сохранение и укрепление центральной власти в условиях, когда многие племена Аравии отпали от ислама. Вероотступничество рассматривалось халифом как сепаратистское действие, направленное на подрыв мусульманской государственности. По мере подавления сил антиисламской оппозиции произошло объединение аравийских племен на основе вероучения Мухаммеда, вылившееся в формирование Арабского халифата. К заслугам А. Б. относят также идею собирания пророческих высказываний Мухаммеда в единую книгу — Коран . При А. Б. было положено начало арабским завоевательным походам против Византии и Сасанидского Ирана. За 2 года правления А. Б. проявил себя как благочестивый глава мусульманской общины (уммы) и государства, ведущий скромный образ жизни. После смерти первый халиф был похоронен в Медине рядом с могилой Мухаммеда.

Автор статьи: А. А.-Г. Алиев.