6 класс | История Средних веков

Капетинги. История династии (987-1328)

Менан Ф. , Мартен Э. , Шовен М.

Представители третьей королевской династии, Капетинги вступили на престол в результате переворота в то самое время, когда Франция переживала период сеньориальной раздробленности, а король стал первым среди равных. Начав с небольшого домена в центре королевства и двух городов, Парижа и Орлеана, капетингские короли на протяжении двух веков медленно и расчетливо, не отвлекаясь на громкие авантюры, увеличивали коронные земли, наводили в них порядок, переманивали на свою сторону крупных вассалов короны. На этом пути им пришлось преодолеть немало трудностей - сопротивление мелких сеньоров, засевших в замках по всему королевскому домену, строптивость церковных иерархов, старавшихся сохранить свою независимость и церковные привилегии. Кульминационной точкой этой борьбы за власть стало масштабное противостояние Капетингов и их вассалов - королей Англии из династии Плантагенетов. Одержав победу над Плантагенетами в поединке, не раз грозившем им поражением, Капетинги достигли апогея своего могущества в XIII веке, став самой влиятельной силой в Западной Европе. История династии Капетингов неразрывно связана с историей Франции. Авторы представленной книги пишут не только о самих королях, они погружают читателя в мир французского Средневековья - мир крестовых походов, расцветающих городов, готических соборов и культурного возрождения ХП-ХIII вв.