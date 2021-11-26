ЖAУМЕ I АРАГОНСКИЙ, ЖАУМЕ (ХАЙМЕ) ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Жауме I Арагонский, Жауме (Хайме) Завоеватель (катал. Jaume el Conqueridor; исп. Jaime I el Conquistador) (02.02.1208, Монпелье — 27.07.1276, Альсира близ Валенсии) — король Арагонской короны.

Король Арагонской короны (король Арагона и барселонский граф (см. Барселонское графство ) с 1213, король Мальорки (Майорки) с 1229, король Валенсии с 1239). Сын Педро II ; до 1214 находился при дворе тулузского графа Симона де Монфора , как будущий супруг дочери графа, затем как заложник во время разразившегося конфликта между его отцом и де Монфором. После смерти Пере II (1213) и вмешательства папы римского Иннокентия III был освобожден. По завещанию матери (ум. в 1213) воспитывался тамплиерами .

Выросший в обстановке междоусобиц и оппозиции знати, желавшей ограничить королевские права, Ж. I А. осознал необходимость создания сильного войска и начала большого предприятия за пределами страны для возможности преодоления внутреннего раскола. В 1225, по истечении мирного договора с сарацинами, начал с ними войну. Походы против принадлежавших маврам городов Пеньискола (1225) и Теруэль (1226) окончились неудачно из-за сопротивления арагонской знати. Заручившись поддержкой каталонцев, Ж. I А. подавил волнения в Арагоне. В 1227 он заключил со своим дядей и главным противником, аббатом Монтеарагона, мир в Алкале, консолидировав все земли Короны в своих руках, что дало возможность вновь начать войну против мусульман.

Завоевав Мальорку (1229), а впоследствии и все Балеарские острова (1235), король отблагодарил каталонцев за помощь в подавлении смуты и предоставленный флот, даровав им право свободной торговли на новоприобретенных землях. Поход против валенсийского эмира ознаменовался падением Валенсии (1238). В 1240 город получил собственный фуэро (см. фуэрос ), а на завоеванных землях активную колонизацию начали каталонцы. Существование валенсийского эмирата завершилось со взятием христианами крепости Хатива (1248). Таким образом установился 4-членный состав основной территории Арагонской Короны: королевства Арагон, Валенсия, Мальорка и Барселонский принципат.

После начавшихся конфликтов с кастильцами, с которыми у Арагонской Короны в результате походов Ж. I А. установились обширные границы, король был вынужден подписать с ними договор в Альмисре (1244) о разграничении сфер влияния. По договору Ж. I А. передал Кастилии завоеванную у мавров Мурсию (1266).

Нелегко складывалась внешняя политика Ж. I А. и на севере: после смерти короля Наварры Санчо VII Cильного (1234), наваррская знать, вопреки существовавшему договору с Ж. I А., по которому арагонский король должен был наследовать наваррский трон, передала власть племяннику покойного монарха, шампанскому графу Теобальду I. Ж. I А. был также вынужден отказаться от всех запиренейских владений (кроме Монпелье, Руссильона и Сердани) по договору с французским королем Людовиком IX Святым в Корбейле (1258) в обмен на отказ последнего как потомка Карла Великого от претензий на каталонские земли.

В конце жизни Ж. I А. вновь пришлось подавлять бунты знати, требовавшей возврата древних привилегий. Король участвовал в провальном Восьмом крестовом походе (1269—1270), а также помог маринидскому султану вернуть порт Сеуту (1274), захваченный войсками Гранадского эмирата . Умер в походе против восставших валенсийских сарацин. По завещанию Ж. I А. земли Арагонской Короны были разделены между его сыновьями: старшим Педро III (Арагон, Каталония, Валенсия) и младшим Жауме (Мальорка и запиренейские владения).

Ж. I А. заложил основы будущего процветания Арагонской короны: существенно усилил королевскую власть, навел порядок в финансах, ликвидировал внутренние таможни, унифицировал право завоеванных территорий, при нем было кодифицировано морское право («Книга Морского совета», «Llibre del Consolat de mar»). Король способствовал развитию морской торговли (в особенности через Барселону — при Ж. I А. наиболее лояльная ему Каталония фактически становится центром его владений), основал несколько учебных заведений, покровительствовал поэзии. Он сам писал стихи и составил первую большую автобиографическую хронику на каталанском языке — «Книгу деяний» («Llibre dels feits»).

Лит.: История Испании. Том 1: с древнейших времен до конца XVII века. М., 2012; Belenguer E. Jaime I y su reinado. Lérida, 2008; Valriu C., Vibot T. El rei en Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda; Mallorca, 2006.