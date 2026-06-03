Замок Портчестер - от римского форта к королевской резиденции Города, крепости и замки средних веков зачастую хранят в себе отпечатки не одной, а множества эпох. Наслаиваясь друг на друга, они открывают перед нами историю народов, сменявших друг друга на карте мира. Пример замка Портчестер на южном побережье Британии прекрасно показывает это развитие.

Портчестер - один из множества примеров исторической архитектуры, пережившей не века, а целые тысячелетия. Начавшись как форпост Римской империи, нацеленный на контроль территорий британских кельтов, к раннему средневековью он стал городом саксов, заселивших юго-восток острова, а с приходом норманнской власти - резиденцией новых владык, служившей удобным перевалочным пунктом уже для завоеваний на континенте во времена Столетней войны. И даже в XVI веке этот древний форт служил для обороны южных границ королевства Тюдоров.

Предлагаем вашему вниманию историю замка и графические реконструкции его образа на протяжении различных эпох.

Римский форт

Замок Портчестер возник как одно из укреплений южного побережья Британии, построенных в III веке н.э. чтобы противостоять угрозе, исходящей от саксонских пиратов.

Мы не знаем точной даты закладки форта, но монеты, найденные в его археологических слоях, датируются примерно 268 годом. Учитывая его очевидную связь форта с близлежащей гаванью, вполне возможно, что форт был основан Марком Аврелием Караузием, которого император Диоклетиан назначил командовать римским флотом в Ла-Манше примерно в 285 году нашей эры.

Форт, вероятно, был плотно населен вплоть до конца эпохи Римской Британии, пришедшейся на начало V века. В стенах форта располагались деревянные дома и мастерские, окруженные загонами для животных, выгребными ямами и кучами мусора, также на территории форта находилось кладбище.

Саксонский город

Стены римского форта, судя по всему, не пустели вплоть до конца англо-саксонского периода в истории Британии. В VII-IX веках к нему было пристроено несколько деревянных домов и подсобных построек, возможно, образующих два занявших форт домохозяйства. Примерно в конце IX века, форт был покинут, о чем свидетельствует засыпка остовов построек мусором.

В 904 году епископ Винчестера передал форт английскому королю Эдуарду Старшему (годы правления 899–924). После этого форт стал бургом – одним из укрепленных городов, защищавших королевство от нападений викингов.

Археологи обнаружили в стенах форта свидетельства существования последовательных поколений деревянных построек англосаксонского периода. В X веке внутри форта были достроены большой зал, расчищен и возведена каменная башня. Это говорит о том, что здесь жил важный человек и его семья. Также было обнаружено кладбище с 21 могилой.

Норманнский замок

В Книге Судного дня, описывающей земельные владения в Англии, недавно захваченной норманнами, говорится, что до завоевания Портчестер состоял из трех поместий. Не упоминается относящийся к нему форт или замок, но одно из трех поместий, вероятно располагалось внутри самого римского форта, а два других прилегали к нему. Это поместье было одним из владений, подаренных Вильгельмом Завоевателем одному из его норманнских сторонников, Гийому Модиту, вместе с другими землями в районе Портсдауна.

К моменту смерти Модита примерно в 1100 году он, вероятно, завершил перепланировку внутреннего двора замка в северо-западном углу обширной римской стены. Первоначально его двор представлял собой внешний ров с деревянным частоколом и деревянную башню на насыпи.

После смерти Модита замок и его земли перешли к сыну Роберту, но он погиб во время кораблекрушения у нормандского побережья в 1120 году, и замок вернулся в собственность короны. Дочь Роберта, наследница Портчестера, вышла замуж за другого норманна, Уильяма Пон де л'Арша, шерифа Хэмпшира.

В начале-середине XII века крепость была резко поднята. Пон де л'Арш в 1128 году основал прямо в стенах своего замка монастырь августинцев, община переехала в соседний Саутвик в 1150 году, и относившиеся к ней жилые здания были снесены, но их церковь до сих пор остается приходской церковью Портчестера. Остальная часть интерьера форта была разделена на участки и использовалась для земледелия. За стенами замка начала расти деревня Портчестер.

В 1153 году Генрих Анжуйский, сын императрицы Матильды и претендент на английский престол, подарил замок Генри Модиту, потомку основателя замка. Это первое четкое документальное упоминание о замке. Но когда в следующем году Генрих взошел на трон как Генрих II, он вернул замок себе. До 1632 года Портчестер оставался в королевской собственности.

Портчестер как королевский замок

Портчестер был полезен Генриху II в качестве резиденции, из которой было удобно отправляться во Францию, и он останавливался там несколько раз. Он также использовал замок как тюрьму для важных пленников.

Время от времени в замке размещался гарнизон. Каменные жилые постройки, по-видимому, были добавлены ко внутреннему двору: два одноэтажных строения на западной стороне, зал над сводчатым подвалом на севере и одноэтажное строение на юго-восточной стороне рядом со сторожкой. После этих дополнений, замок оставался практически неизменным на протяжении более чем столетия. Возле замка за это время был построен город Портсмут.

Король Иоанн регулярно посещал замок и в 1211 году построил здесь новые палаты. Портчестер с близлежащим к нему охотничьим парком был привлекательным местом для королевского отдыха.

Опасаясь французского вторжения, Эдуард II разместил в замке гарнизон и между 1320 и 1326 годами, потратив более 1100 фунтов на ремонт построек и укреплений. Главные римские ворота, Ландгейт и Уотергейт, были реконструированы, а фронт крепости, выходивший к морю, был окружен новыми конструкциями.

Замок продолжал время от времени использоваться королями Англии. Перед экспедицией во Францию в 1346 году здесь останавливался Эдуард III. Его внук Ричард II перестроил внутренний двор, выстроив в нем миниатюрный дворец в 1396–1399 годах.

В 1415 году Генрих V начал новое вторжение во Францию из Портчестера. Во время его пребывания в замке был раскрыт заговор с целью его свержения и убийства, известный как «Саутгемптонский заговор». Почти наверняка именно в стенах замка он столкнулся с заговорщиками, которые были признаны виновными в государственной измене и казнены.

Портчестер все больше затмевал развивающийся город Портсмут как в экономическом, так и в военном отношении, но в 1445 году он был выбран местом приема французской невесты Генриха VI, Маргариты Анжуйской. Замок оставался важной частью береговой защиты Англии даже во время правления династии Тюдоров. В 1603 в нем гостила Елизавета I.

В 1632 году Карл I продал замок местному землевладельцу сэру Уильяму Юведейлу, потомки которого, семья Тистлетуэйт, до сих пор владеют им.