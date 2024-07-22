Усиление Португальского королевства Португалия, завершив свой этап реконкисты, завладела уникальным географическим положением на самом краю Европы, позволившим ей стать одной из первых великих морских держав мира.

В борьбе с маврами королевство Португалия, расположенное на западе пиренейского полуострова, постепенно укрепляло свою власть. Христианские правители получали активную поддержку купечества, которое проживало в городах. Уже в XIII веке португальские короли усилили свою власть, справились с мятежными феодалами, контролировали церковь и утвердили в своих землях единые законы, ― создали централизованное государство. В XIV веке Португалия отстояла свою независимость в войнах с Кастилией.

Благодаря своему положению на побережье и важной роли купечества, Португалия имела хорошие перспективы для развития морской торговли. Короли поощряли организацию морских путешествий. В XIV веке король Диниш I, правивший в 1279-1325 годах, обустроил порты с доками и создал военный флот.

Затем он подписал выгодное торговое соглашение с Англией. Португальские купцы пытались освоить рынки на севере и на побережье Средиземного моря. Однако, в обоих случаях португальцам не позволили построить торговые фактории в Италии и Германии — Генуе, Венеции, Любеке, в городах, которые долгое время контролировали основные торговые пути.

У португальцев не было другого выбора, кроме как осваивать неоспоримые территории. Одним из направлений португальской экспансии был запад — здесь находился Атлантический океан, который, на первый взгляд, не был благоприятен для торгового мореплавателя. Другим, более перспективным направлением экспансии являлся юг.

Португальские корабли начали исследовать западное побережье Африки. Здесь они основали торговые фактории, не встретив никакого сопротивления. Португальцы покупали и торговали слоновой костью, тропическими фруктами, драгоценными камнями и металлами. Торговые экспедиции португальцев вдоль африканского побережья часто превращались в грабительские набеги. Африканские племена не имели современного для того времени оружия и развитого боевого опыта, они были беззащитны перед португальскими атаками.

В середине XV века важную роль в освоении африканского побережья играл Энрике Мореплаватель, брат короля Португалии. Это прозвище он заслужил потому, что за свой счет организовал множество исследовательских экспедиций. Организованную им поездку активно поддержала католическая церковь, поскольку он призывал жителей вновь открытых стран принять христианство. В итоге, новые представления о положении материка привели к пониманию того, что Африку можно обойти вокруг и достичь Индии морским путем.

С древних времен Европа считала Индию богатой страной. Европейцы всегда хотели наладить с ней торговлю морским путем. Открытие морского торгового пути в Индию стало основной целью португальских мореплавателей во второй половине XV века. Поскольку европейские корабли были еще не так совершенны, а условия мореплавания очень опасны, продвижение на юг вдоль африканского побережья стало трудным и длительным процессом и заняло более полувека.

За созданием централизованных государств на Пиренейском полуострове последовала длительная война с маврами. Высокая военная организация Реконкисты способствовала укреплению позиций королевских вождей. Христианство быстро вытеснило другие религии на завоеванных маврами землях. Католическая церковь поддержала королей, поскольку Реконкиста имела черты религиозной войны – расширенного крестового похода и укрепляла власть папы. Важными опорами власти монархов на этих территориях стали сословно-представительные органы власти и купечество.