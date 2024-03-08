ТАЙФЫ

Тáйфы ( исп . taifas, от араб. t.ā’ifa — «группа», «община») — историко-гео­графическое название мусульманских государственных образований на территории Пиренейского п-ова после распада Кордовского халифата в 1031 и до окончания Реконкисты . Смута в Кордовском халифате (так называемая «андалусская фитна»), длившаяся с 1009 по 1031, привела к распаду единого политического пространства Аль-Андалуса на несколько государственных образований во главе с местными правящими династиями. Большинство Т. имели нестабильные границы и за редкими исключениями (Бадахос, Валенсия, Гранада, Мурсия, Малага, Сарагоса) не существовали больше 20 лет подряд. Выделяют три периода Т. (1031 — начало XII в.; 1144–1170; XIII в.), каждый из которых следовал за ослаблением центральной власти в Аль-Андалусе ( Кордовский халифат , Альморавиды , Альмохады ). В первый период Т. из круга знатных родов арабского и берберского происхождения (два рода, Бану Каси и Бану Харун, происходили от мулади) возвысилось несколько семей, которые захватывали власть в крупных городских центрах и подчиняли себе более или менее обширные территории вокруг них. Распад халифата позволил христианским королям добиться от многих эмиров Т. вассального подчинения с выплатой регулярной дани, присоединить новые территории. Захват Толедской Т. в 1085 королем Альфонсо VI Храбрым заставил эмиров обратиться за помощью к Альморавидам, которые не только смогли приостановить христианскую экспансию, но и прекратили существование Т. С ослаблением Альморавидов в 1140-х Т. возникли вновь, но были уничтожены новой североафриканской династией Альмохадов. После битвы при Лас-Навас-де-Толосе 16 июля 1212, приведшей к падению Альмохадов, начался третий период Т., когда они были не так многочисленны, как в предыдущие два периода. Одна из них — Т. Гранады, где к власти пришла династия Насридов, — смогла подчинить себе Т. Малаги (1238) и просуществовала до 1492, ее завоевание в ходе Гранадской вой­ны завершило Реконкисту (см. Гранадский эмират ).

Лит. : Viguera Molins M. J. Los reinos de Taifas. Barcelona, 2007. Г. А. Попова .