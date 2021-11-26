СОЛСБЕРИЙСКАЯ ПРИСЯГА (англ. Oath of Salisbury)

Событие английской истории, произошедшее в августе 1086 года, когда Вильгельм Завоеватель собрал английских землевладельцев и обязал их принести ему личный оммаж.

Добывший себе трон мечом в 1066 г. король Вильгельм Бастард (1066-1086) большую часть своего правления на острове провел в укреплении власти на нем. Для местной англо-саксонской знати он был чужаком. Чужаком считали и Эдуарда Исповедника, но тот не проводил систематической политики по инкорпорации нормандской знати в местные структуры власти, да и корону получил не таким путем, как Вильгельм.

Новый король был последователен в своем стремлении подчинить себе приобретенное силой королевство, оставив его покорным для своих потомков. Вооруженное сопротивление Вильгельму продолжалось почти до его смерти. Помимо этого, Англия значительно отличалась от Нормандии в способах владения землей, повинностями за эту землю, феодальной иерархией. В конце своей жизни Вильгельм попытался решить эту проблему, упорядочив поземельные и вассальные отношения в королевстве.

В декабре 1085 г. он приказал провести перепись земельных держаний короны. Результат переписи – Книга Страшного Суда – помогал оценить величину и доходность маноров и лучше понять, каким образом распределить бремя фиска среди лендлордов. Вторую проблему Вильгельм попытался решить, собрав в августе 1086 г. в Солсбери всех владельцев земли и обязав их принести ему личную присягу. Таким образом, он установил номинально прямой контроль над всеми свободными держателями земли в королевстве.

Система землевладения, установившаяся в Средние века в Англии, значительно отличается от той, что распространилась, например, во Франции или в Германии. Присяга в Солсбери – одно из тех событий, что сформировали ее сущность.

Автор статьи: Боварь В. В.