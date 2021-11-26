САНТЬЯГО, ОРДЕН (исп. Orden Militar de Santiago)

Испанский духовно-рыцарский орден, созданный около 1160 г. Полное название ордена - Великий военный орден Меча святого Иакова Компостельского, присвоено в честь святого покровителя Испании.

Целью ордена была защита паломников, направляющихся в Компостелу. Место создания ордена доподлинно неизвестно, за право называться родиной ордена Сантьяго соперничают Кастилия и Леон. Устав ордена был составлен по примеру устава августинцев. Орден состоял из рыцарей-мирян и духовных лиц, таким образом, реализовывались не только монашеские обязанности, но и обеспечивалась безопасность орденских земель и паломников. Владения ордена были весьма обширны и располагались в центральной Кастилии, Эстремадуре, Леоне, Астурии и Галисии, имел недвижимую собственность в Португалии, Арагоне, Франции, Англии, Ломбардии, Риме и Антиохии. Численность членов ордена быстро росла, в периоды расцвета в нем насчитывалось несколько сотен рыцарей. Орден Сантьяго принимал активное участие в Реконкисте и Крестовых походах . Во время войны с Гранадой рыцари Сантьяго принимали участие практически во всех боях с маврами.

Главой ордена был магистр, который избирался Советом Тринадцати. Кроме того, в управлении орденом участвовали приоры, руководившие братьями, а также постоялыми дворами для паломников и больных. Командоры руководили филиалами ордена. В 1499 г. руководство орденом заполучил Фердинанд II Арагонский . В 1525 г. при Карле V Габсбурге орден Сантьяго, как и многие другие духовно-рыцарские ордена, был предан в управление специального органа, ведающего орденами.

Орден Сантьяго существует и по сей день, его рыцарями являются наследники короны и члены королевской семьи.

Символом ордена является крест в виде меча.

Иллюстрация:

Крест Ордена Св. Иакова.

Автор статьи: Медведь А.О.