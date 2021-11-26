САНТЬЯГО, ОРДЕН (исп. Orden Militar de Santiago)
Испанский духовно-рыцарский орден, созданный около 1160 г. Полное название ордена - Великий военный орден Меча святого Иакова Компостельского, присвоено в честь святого покровителя Испании.
Целью ордена была защита паломников, направляющихся в Компостелу. Место создания ордена доподлинно неизвестно, за право называться родиной ордена Сантьяго соперничают Кастилия и Леон. Устав ордена был составлен по примеру устава августинцев. Орден состоял из рыцарей-мирян и духовных лиц, таким образом, реализовывались не только монашеские обязанности, но и обеспечивалась безопасность орденских земель и паломников. Владения ордена были весьма обширны и располагались в центральной Кастилии, Эстремадуре, Леоне, Астурии и Галисии, имел недвижимую собственность в Португалии, Арагоне, Франции, Англии, Ломбардии, Риме и Антиохии. Численность членов ордена быстро росла, в периоды расцвета в нем насчитывалось несколько сотен рыцарей. Орден Сантьяго принимал активное участие в Реконкисте и Крестовых походах. Во время войны с Гранадой рыцари Сантьяго принимали участие практически во всех боях с маврами.
Главой ордена был магистр, который избирался Советом Тринадцати. Кроме того, в управлении орденом участвовали приоры, руководившие братьями, а также постоялыми дворами для паломников и больных. Командоры руководили филиалами ордена. В 1499 г. руководство орденом заполучил Фердинанд II Арагонский. В 1525 г. при Карле V Габсбурге орден Сантьяго, как и многие другие духовно-рыцарские ордена, был предан в управление специального органа, ведающего орденами.
Орден Сантьяго существует и по сей день, его рыцарями являются наследники короны и члены королевской семьи.
Символом ордена является крест в виде меча.
Иллюстрация:
Крест Ордена Св. Иакова.
Автор статьи: Медведь А.О.