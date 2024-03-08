САНЧО VII СИЛЬНЫЙ

Сáнчо VII Си́льный ( исп. Sancho VII el Fuerte) (17.04.1154, Тудела — 12.02.1234, там же) — король Наварры с 1194. В его правление продолжилось противостояние с Кастилией. В поисках поддержки король заключил союз с Альмохадами , за что подвергся осуждению папы Целестина III. В 1199 король Кастилии Альфонсо VIII начал военные действия против Наварры и осадил Виторию. Помощь мусульман не изменила соотношение сил, С. VII С. признал поражение. Наварра потеряла Алаву, Гипускоа и Дурангесадо. После этого основным направлением внешней политики С. VII С. стали запиренейские земли, где он вмешивался в англо-французский конфликт в Аквитании. В 1200–1212 было увеличено обложение торговли и городских владений, чтобы компенсировать последствия для казны от потери баскских провинций. В этот период происходит окончательная фиксация западной границы королевства, вдоль которой складывается линия укрепленных пунктов. С. VII С. удалось установить стабильные отношения с Арагоном . Король принял участие в крестовом походе 1212, возглавляемое им вой­ско сыграло важную роль в битве при Лас-Навас-де-Толоса. После этого Альфонсо VIII вернул Наварре некоторые крепости на территории Алавы. С. VII С. приобретал владения на границе с Арагоном, чтобы создать возможность прохода к мусульманскому Леванту. В 1219 и 1220 организовал военные походы против мусульман.

У С. VII С. не было наследников мужского пола, поэтому в 1231 он заключил договор с Жауме I Арагонским о том, что оба монарха объявят друг друга престолонаследниками, но договор не вступил в силу. После смерти C. VII С. корону Наварры получил его племянник — граф Шампани Тибо IV (король Наварры Теобальд I). C. VII С. стал последним правителем Наварры из династии Химена.

Лит .: Fortún Pérez de Ciriza L. J. Reyes de Navarra. Т. IX: Sancho VII el Fuerte. Pamplona, 1987; Colección documental de Sancho VII el Fuerte (1194–1234) / Ed. J. M. Jimeno Jurío, R. Jimeno Aranguren. Pamplona, 2008. Г. А. Попова .