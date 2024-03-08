САНЧО III ВЕЛИКИЙ

Сáнчо III Вели́кий (Санчо Гарсес III; исп . Sancho III el Mayor, el Grande) (ок. 992/996, ? — 18.10.1035, ?) — король Памплоны ( Наварры ) и граф Арагона с 1000. Объединил под своей властью бóльшую часть христианских владений и стал родоначальником всех христианских королевских династий Пиренейского п-ова XI–XIII вв. Около 1000, в возрасте 10 лет, унаследовал королевский титул от своего отца Гарсии II Санчеса. В это время отряды рыцарей королевства противостояли нападениям вой­ск Мухаммада ибн Абу Амира аль-Мансура (см. Альманзор ) (999, 1000–1001). Политические распри и распад Кордовского халифата в начале XI в. ослабили военное давление мусульман на земли королевства, и С. III В., фактически начавший править с 1004, смог укрепить области, граничившие с эмиратом Сарагосы. В 1010 женился на Муньядоне, дочери Санчо Гарсии, графа Кастилии и своего союзника в защите южных и юго-восточных границ христианских владений. В 1017 Муньядона получила права на графство Рибагорса. После того, как Кастилию унаследовал семилетний брат Муньядоны Гарсия (1017), С. III В. стал фактическим правителем графства. После гибели Гарсии король управлял Кастилией от имени Муньядоны, титул графа получил их сын Фернандо. Брачные союзы Фернандо с доньей Санчей, сестрой короля Леона Бермудо III, и Химены, дочери C. III В., с Бермудо III, позволили королю Памплоны распространить свое влияние на Леон. При С. III В. увеличились земельные владения капитула собора Памплоны и крупнейших монастырей королевства (Сан-Сальвадор-де-Лейре, Сан-Хуан-де-ла-Пенья, Сан-Мартин-де-Альбельда, Сан-Мильян-де-ла-Коголья). В завещании С. III В. распорядился разделить свои владения между сыновьями: королевство Памплоны отошло Гарсии, Кастилия — Фернандо, Арагон — Рамиро, Собрарбе и Рибагорса — Гонсало. Арагон стал королевством.

Лит .: Pérez de Urbel J. Sancho el Mayor de Navarra. Pamplona, 1950; Orcástegi Gros C., Sarasa Sánchez E. Sancho III el Mayor (1004–1035). Burgos, 2001; Martin Duque A. Sancho III Garcés «el Mayor», Rey de Pamplona. Pamplona, 2006. Г. А. Попова.