Реконкиста. Государства Пиренейского полуострова. Процесс возврата пиренейцами своих земель получил название «Реконкиста», процесс длился почти восемь веков - с 718 года по 1492 год.

В начале VIII века из Северной Африки на Пиренейский полуостров вторглись арабские завоеватели. Несмотря на упорное сопротивление местных жителей, арабы захватили большую часть их земель и установили там свою власть. Мусульманское население стали называть маврами, поскольку они пришли из Мавритании ― северо-западной области Африки. Христианское население было обложено высокими податями, от которых освобождались лишь те, кто принимал ислам. И хотя христианское население сохранилось, на него были наложены многочисленные запреты, подчёркивающие его второсортный статус «зимми». Пиренейский полуостров на несколько веков стал особым миром, где соединились традиции разных народов: арабов, берберов, евреев, готов (германцев), кельтов.

Этот захват власти вызвал ответные действия христиан. Процесс возврата пиренейцами своих земель получил название «Реконкиста», процесс длился почти восемь веков - с 718 года по 1492 год. Она проходила в форме военных действий, миграции населения и хозяйственного освоения территорий. Реконкиста сопровождалась политическим становлением христианских королевств, которые расширяли свою территорию главным образом в южном направлении.

Реконкиста (исп. reconquista — «отвоевание») на Пиренейском полуострове — процесс возвращения христианами своих земель, утерянных в результате арабского завоевания в VIII–XV вв.

Предпосылки Реконкисты

Мусульманская Испания, входившая в состав Арабского халифата, вскоре стала независимым государством – Кордовским халифатом. Столицей арабской Испании была Кордова, один из крупнейших и красивейших городов средневековой Европы. Здесь проживало около полумиллиона жителей, было много дворцов и мечетей.

В IX-X веках на оккупированном мусульманами Пиренейском полуострове произошло беспрецедентное культурное развитие. Регион стал зоной торгового и культурного обмена между арабами и Европой. Города растут и развиваются, а их число достигает 400.

Изделия, производимые в этих городах, такие как стекло, драгоценные металлы, железо, кожа, шелк и шерстяные ткани, были известны и популярны во всем мире. Кордовский халифат вел активную торговлю не только с мусульманскими странами, но и с Францией, Италией и Византией. Арабы научили жителей Пиренейского полуострова выращивать рис, хлопок, сахарный тростник, апельсины и лимоны.

Благодаря современным сельскохозяйственным инструментам и искусственному орошению, мавры получили больше от своих полей. В Кордове, Севилье и Гранаде существовали известные учебные заведения со своими библиотеками, где хранились древние рукописи. Благодаря арабам европейцы узнали труды великого арабского врача Авиценны и труды забытых учёных древности.

Испания была домом для некоторых из самых опытных архитекторов мусульманского мира. Возведенные ими здания восхищали своей красотой и роскошью. Для них характерны красивые арки и купола, замысловатая резьба и красивые украшения на стенах. Для украшения зданий строители часто использовали разноцветную керамическую плитку.

Мавританская Испания считалась одной из самых процветающих стран Европы. Эмират Кордова славился производством керамики и прекрасных предметов из золота, серебра, хрусталя и слоновой кости. Столица Эмиратов усеяна красивыми каменными зданиями, дворцами, садами, мечетями, рынками и общественными банями. Кордова уступала только Константинополю по богатству и населению. В городе было более 20 школ, где все получали образование бесплатно. Во дворце эмира служили выдающиеся ученые и писатели. В первые десятилетия после арабского завоевания христиане, жившие на Пиренейском полуострове, не подвергались гонениям. По законам Халифата они, как и другие немусульмане, облагались специальным налогом.

Начало Реконкисты

Однако, в X веке межконфессиональные отношения ухудшились. Христианские церкви начали разрушаться, и многие католики были вынуждены принять ислам, чтобы обеспечить свою безопасность. Почти во всех городах, находившихся под контролем мусульман до XV века, значительную часть населения составляли христиане и евреи. Арабам не удалось занять горные районы к северу от Пиренейского полуострова, и именно здесь началась Реконкиста.

Как и крестовые походы, Реконкиста стала христианской «священной войной» против мусульман. В Пиренеях были сформированы духовные рыцарские ордена, воины которых принимали участие в войне против мусульман.

Папа поддержал борьбу за освобождение Пиренейского полуострова. Рыцари из Франции, Англии, Германии и Италии помогали Испании. Но Реконкиста проводилась не только феодальными правителями. Значительную часть христианской армии составляли крестьяне, получившие свободу и землю на завоеванных территориях.

Началом Реконкисты принято считать 718 год, когда христиане одержали свою первую победу над арабами в долине Ковадонга. В 720-730-е годы группе дворян из бывшего вестготского королевства удалось организовать независимое христианское королевство в северо-западной части Пиренейского полуострова, которое получило название Астурийского королевства. Границы этого государства постепенно расширялись и закреплялись успехами Реконкисты. В это время на территорию Астурии распространились характерные для Европы феодальные порядки. На рубеже IX-X веков здесь начались феодальные раздоры, что значительно ослабило военный потенциал борьбы с Кордовой. В Х веке город Леон стал политическим центром Астурии и королевство стало называться Королевством Леон.

До конца X века Кордовский халифат сохранял внутреннее единство и сильную военную организацию, что не позволяло Реконкисте успешно развиваться. Но с XI века правители халифата начали борьбу друг с другом за власть. Некогда единое мусульманское государство распустило несколько эмиратов, независимых друг от друга. Эмират в центре города Гранада стал очень сильным. До конца XV века он возглавлял силы сопротивления в Реконкисте.

Феодальные правители Европы решили воспользоваться разобщенностью мусульманских правителей для усиления своих атак. Фернандо I, король Леона и правитель Кастилии, правивший в 1037–1065 годах, одержал множество побед над маврами и завоевал много земель. Эмиры регионов Толедо, Севильи, Сарагосы и Бадахоса признали свою зависимость от Фернандо I. Жители этих регионов наряду с мусульманскими правителями начали платить дань христианскому королю. Эта ситуация привела к разрушению и ослаблению некогда процветающего Кордовского халифата. Жители халифата, не имея никакой религии, хотели попасть под власть христианских феодалов, поскольку это уберегло бы их от войны и чрезмерного грабежа. Так, в начале XI века против завоеванных маврами территорий восстали христианские королевства — королевства Наварра, Арагон и Леон.

На землях Испанской марки, возвращенных Карлом Великим, располагалось графство Барселона, или Каталония. В середине XI века Кордовский халифат распался на два десятка мелких государств. В присоединённой области возвышалось множество крепостей, поэтому усилившееся христианское королевство стало называться Кастилией – «страной замков». В конце XI века кастильцы овладели городом Толедо, который стал новой столицей их государства.

В течение XI–XIII вв. владения мавров на полуострове стремительно сокращались. Правители мавров для борьбы с христианами стали приглашать из Северной Африки кочевников-берберов. В конце XI‒XII вв. берберские армии одержали несколько побед над европейскими рыцарями. Однако внутренняя рознь Кордовского халифата с приходом берберов только усилилась.

В первой половине XII века наступил новый этап Реконкисты. Из Кастилии выделилась юго-западная область, ставшая впоследствии самостоятельным государством – Королевством Португалия. Его столицей был отвоёванный у арабов Лиссабон. Расширилось и Арагонское королевство, главный город которого – Сарагоса – был также отвоёван у мавров. Во второй половине XII века арагонские короли стали хозяевами Каталонии.

В начале XIII века правителям христианских государств Пиренейского полуострова удалось объединить свои силы. Ключевое значение для Реконкисты имело сражение, произошедшее 16 июля 1212 года у селения Лас Навас де Толоса. Объединённое войско четырёх королевств христианских феодалов и крестоносцев Пиренейского полуострова разгромило крупную армию мавров и их союзников из Северной Африки. Военная инициатива окончательно перешла в руки христианских правителей.

В 1236 году войско короля Кастилии взяло город Кордову и в 1248 Севилью. Арагонские короли установили свою власть в Валенсии, на Балеарских островах, в Сардинии, Сицилии и Южной Италии. Вскоре под властью мусульман осталась только южная часть полуострова ― Гранадский эмират.

На отвоёванных у мусульман землях христианские короли распространяли феодальные порядки: земля раздавалась королевским вассалам, крестьяне попадали в зависимость от новых хозяев-рыцарей, третье сословие должно было платить церковную десятину.