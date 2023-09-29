Рамо́н Беренге́р III Великий

Рамо́н Беренге́р III Великий ( катал. Ramon Berenguer III el Gran) (11.11.1082, Родез — 1131, Барселона) — граф Барселоны (с 1097). Добивался подчинения графств на северо-­востоке Пиренейского п-ова, которые во время его правления получили общее наименование Каталония (в 1111–1117 подчинил графства Бесалу и Серданья). Приступил к экспансии в Окситании, продолженной впоследствии королями Арагона . Благодаря браку с Дульсой, наследницей графства Прованс , получил права на ряд областей за Пиренеями; власть над Провансом унаследовал их сын Беренгер Рамон I. В Испании светские и церковные сеньоры были вынуждены объединять свои силы под руководством Р. Б. III В., чтобы противостоять продвижению Альморавидов . Совместно с генуэзцами и пизанцами граф организовал морские походы для завоевания Балеарских о-вов (1113, 1115); был захвачен г. Мальорка, вновь отвоеванный мусульманами в 1203. Крестовый поход 1122 против мусульманских правителей Лериды, Тортосы и Фраги был отменен из-за поражения, нанесенного мусульманами графу Ампуриаса. При Р. Б. III В. Барселона стала крупным портом, центром морской торговли.

Лит .: Bensch S. P. Barcelona i els seus dirigents 1096–1291. Barcelona, 2000; Salrach J. M. Història dels Països Catalans. Vol. 1. Barcelona, 1960. P. 233–249. Г. А. Попова .