Португа́льское гра́фство

Португа́льское гра́фство ( порт. Condado Portucalense, Condado de Portugal) — два сеньориальных образования на территории Португалии, последовательно существовавших в 868–1139. Поселение Портукале (Portus Cale, позднее Portugale) в устье р. Доуру (предположительно на месте современного г. Вила-­Нова-де-­Гайя в округе Порту) известно с I в. до н. э., от него произошло название «Португалия».

Первое П. г. (868–1071) было основано в ходе Реконкисты , после изгнания мавров в 868. Его возглавил Вимара Переш (868–873), вассал короля Леона . Держание передавалось как по мужской, так и по женской линии. Организовав оборону земель от нападений мавров и норманнов , первые графы обеспечили мир. Население и территория П. г.: в него вошли города Ламегу, Терраш-де-­Санта-­Мария и Коимбра , земли между реками Доуру и Минью. Портукале стал укрепленным административным центром с резиденцией графов в замке Гимарайнш . Графу Лусидиу Вимаранешу (873—?) наследовал Дьогу Фернандеш (922–926), выходец из Кастилии , женатый на дочери графа — Онеге Лусидеш. Затем П. г. управляли их дочь Мумадона Диаш (926–950) и ее муж Менду I Гонсалвеш (943–950), сын графа Гонсало Галисийского. При пятом графе Гонсалу Мендеше (950–999), принявшем в 997 титул герцога (magnus dux Portucalensium), П. г. оставалось в вассальной зависимости от королей Леона. Его сменил Менду II Гонсалвеш (999–1008). Алвиту Нунеш (1008–1015/1016) правил графством вместе со вдовой Менду II; его сын Нуну I Алвитеш (1016/1017–1028) правил вместе с супругой Илдуарой Мендеш (умер ок. 1058), дочерью графа Менду II. В этом браке соединились две династические линии, сменявшие одна другую в наследовании П. г. Менду III Нунеш (1028–1050) управлял графством вместе с матерью, с 1043 — самостоятельно. При разделе королевства в 1065 Фердинанд I Великий передал П. г. и Галисию своему младшему сыну Гарсии II. Воспользовавшись междоусобицей, 7‑й граф Нуну II Мендеш (1050–1071) в 1071 поднял восстание, но граф Коимбры, архиепископ Браги и крупные португальские сеньоры (Майя, Соуза, Браганса, Байан и Рибадоуру) сохранили верность королю Гарсии. Нуну II был разбит в битве при Педрозу (17 февраля 1071), близ монастыря Тибайнш. Территория П. г. была включена в состав Галисии, Гарсия II стал титуловаться «король Португалии и Галисии» (Garcia Rex Portugalliae et Galleciae) но в 1072 был захвачен своим братом Альфонсо VI и остаток дней провел в заключении. После его смерти в 1091 Альфонсо VI передал его земли своему зятю Раймунду Бургундскому (из графов Бургундских), супругу Урраки I Леонской. Под натиском мавров Раймунд не удержал границу по р. Тежу, потерял Сантарен (1094) и Лиссабон (1095).

Второе П. г. (1095–1139) было восстановлено королем Леона Альфонсо VI Храбрым как ленное владение и отдано его второму зятю, Энрике (Генриху) Бургундскому (1095–1112) (из герцогов Бургундских), женатому на его внебрачной дочери Терезе. По территории второе П. г. значительно превосходило первое: оно включало бывшее Коимбрское графство (ликвидировано в 1091), часть Тра­зуж-­Монтеш, Алту-­Доуру и Южн. Галисии (диоцез Туй). Графы имели широкие административные, судебные и военные полномочия, однако Энрике стремился к полной самостоятельности. С целью увеличения населения и повышения ценности домена он даровал хартии форалов городам, основывал новые городские поселения. Местом его пребывания стал Гимарайнш. Его вдова Тереза (правила в 1112–1128) с 1116 пользовалась титулом королевы (regina), но усиление влияния ее фаворита, знатного галисийца Фернана Переша Трава, который получил в управление округа Порту и Коимбры, вы­звало недовольство ее сына Афонсу Энрикеша. В 1128 Афонсу Энрикеш одержал победу над сторонниками матери в битве при Сан-­Мамеде (под Гимарайншем); правил П. г. до 1139. После победы над маврами при Орике Афонсу был провозглашен королем (см. Афонсу I Энрикеш ), в 1143 король Леона признал независимость Португалии, в 1179 это утвердил папа Александр III .

Лит. : David P. Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle. Lisboa, 1947; Mattoso J. As famílias condais portucalenses dos séculos X e XI. Porto, 1970; Mattoso J . Ricos-homens, infanções e cavaleiros: a nobreza portuguesa nos séculos XI e XII. Lisboa, 1982; Veríssimo Serrão J. História de Portugal. Vol. 1. Lisboa, 1977; Ribeiro A. História de Portugal. T. 1 / Ed. J. Hermano Saraiva. Matosinhos, 2004; Gouveia M., de . Nuno Mendes (?—1071): o último conde de Portucale // Revista Portuguesa de História. № 44. Coimbra, 2013. P. 153–187. А. П. Черных.