ПЛАНТАГЕНЕТЫ

ПЛАНТАГЕНЕТЫ - ан­жуй­ская ди­на­стия (англглийский - Angevins), ди­на­стия ко­ро­лей Анг­лии (1154-1399 годы), гер­цо­гов Нор­ман­дии (1144-1204 годы), Ак­ви­та­нии (1152-1390 годы) и Бре­та­ни (1181-1186, 1194-1203 годы), гра­фов Ан­жу (1060-1203 годы), Ме­на (1051-1203 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), Пуа­ту (1152-1204 годы) и Пон­тьё (1279-1336, 1360-1369 годы).

Ос­но­ва­тель - Жо­фф­руа (Гальф­рид) III Бо­ро­да­тый, граф Ан­жу (1060-1088 годы).

Название «плантагенеты» про­изош­ло от про­зви­ща его вну­ча­то­го пле­мян­ни­ка Жо­ф­ф­руа V, гра­фа Ан­жу и Ме­на (1129-1151 годы) и гер­цо­га Нор­ман­дии (1144-1151 годы), имев­ше­го обык­но­ве­ние ук­ра­шать свой шлем вет­кой дро­ка (латинский - planta genista).

В 1128 году Жо­фф­руа V же­нил­ся на Ма­тиль­де (умер в 1167 году), до­че­ри и на­след­ни­це ко­ро­ля Анг­лии Ген­ри­ха I (1100-1135 годы). С 1135 года Жо­ф­ф­руа и Ма­тиль­да ве­ли вой­ну про­тив Сте­фа­на, гра­фа Блуа, за­хва­тив­ше­го английский пре­стол по­сле смер­ти Ген­ри­ха I. В 1144 году они ус­та­но­ви­ли кон­троль над Нор­ман­ди­ей, од­на­ко Сте­фан со­хра­нил английский пре­стол до сво­ей смер­ти (1154 год). В 1153 году он за­клю­чил с сы­ном Жо­фф­руа и Ма­тиль­ды Ген­ри­хом (смотрите Ген­рих II ) со­гла­ше­ние, при­знав его сво­им на­след­ни­ком.

Бла­го­да­ря же­нить­бе (1152 год) на Алие­но­ре Ак­ви­тан­ской Ген­рих II зна­чи­тель­но рас­ши­рил свои вла­де­ния на кон­ти­нен­те, в 1171 году при­нял ти­тул су­ве­ре­на Ир­лан­дии. Стар­шие сы­но­вья Ген­ри­ха II - Виль­гельм IX, граф Пуа­ту (1153-1156 годы), и Ген­рих Мо­ло­дой Ко­роль (со­пра­ви­тель от­ца в 1170-1183 годах) умер­ли ещё при его жиз­ни, по­это­му ему на­сле­до­вал тре­тий сын, Ри­чард Льви­ное Серд­це.

По­сле смер­ти Ри­чар­да (1199 год), не ос­та­вив­ше­го за­кон­но­го по­том­ст­ва, на пре­стол всту­пил его млад­ший брат (пя­тый сын Ген­ри­ха II) Ио­анн Без­зе­мель­ный , пра­ва ко­то­ро­го на пре­стол без­ус­пеш­но пы­тал­ся ос­по­рить внук Ген­ри­ха II от его чет­вёр­то­го сы­на Жо­фф­руа (умер в 1186 году) Ар­тур, гер­цог Бре­та­ни (1194-1203 годы; по­тер­пел по­ра­же­ние, умер в пле­ну). Од­на­ко под­дер­жи­вав­ший Ар­ту­ра французский ко­роль Фи­липп II Ав­густ смог к 1204 году от­вое­вать боль­шин­ст­во кон­ти­нен­таль­ных вла­де­ний Ио­ан­на (кро­ме час­ти Ак­ви­та­нии).

Внук Ио­ан­на Эду­ард I за­вер­шил по­ко­ре­ние Уэль­са и бла­го­да­ря бра­ку при­об­рёл стра­те­ги­че­ски важ­ное граф­ст­во Пон­тьё в Северной Фран­ции. Его внук, Эду­ард III, сын ко­ро­ля Эду­ар­да II (1307-1327 годы) и Иза­бел­лы (умер в 1358 году), до­че­ри ко­ро­ля Фран­ции Фи­лип­па IV Кра­си­во­го, в 1337 предъ­я­вил пра­ва на французский пре­стол, что при­ве­ло к Сто­лет­ней вой­не 1337-1453 годов.

Стар­ший сын Эду­ар­да III - Эду­ард (смотрите "Чёр­ный принц") - умер при жиз­ни от­ца (1376 год), по­это­му ему на­сле­до­вал внук Ри­чард (смотрите Ри­чард II), ко­то­ро­го в 1399 году сверг­ли английские ба­ро­ны во гла­ве с Ген­ри­хом Бо­лин­гб­ро­ком (смотрите Ген­рих IV ), ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Лан­ка­сте­ров.

За­ни­мав­ших английский пре­стол в 1399-1485 годах Лан­ка­сте­ров и Йор­ков ино­гда так­же при­чис­ля­ют к плантагенетам.

Эпо­ха плантагенетов в Анг­лии оз­на­ме­но­ва­лась скла­ды­ва­ни­ем средневекового цен­тра­ли­зованного го­су­дар­ст­ва, воз­ник­но­ве­ни­ем сис­те­мы «об­ще­го пра­ва» (com­mon law) и пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го.

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