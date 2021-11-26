ПЛАНТАГЕНЕТЫ
ПЛАНТАГЕНЕТЫ - анжуйская династия (англглийский - Angevins), династия королей Англии (1154-1399 годы), герцогов Нормандии (1144-1204 годы), Аквитании (1152-1390 годы) и Бретани (1181-1186, 1194-1203 годы), графов Анжу (1060-1203 годы), Мена (1051-1203 годы, с перерывами), Пуату (1152-1204 годы) и Понтьё (1279-1336, 1360-1369 годы).
Основатель - Жоффруа (Гальфрид) III Бородатый, граф Анжу (1060-1088 годы).
Название «плантагенеты» произошло от прозвища его внучатого племянника Жоффруа V, графа Анжу и Мена (1129-1151 годы) и герцога Нормандии (1144-1151 годы), имевшего обыкновение украшать свой шлем веткой дрока (латинский - planta genista).
В 1128 году Жоффруа V женился на Матильде (умер в 1167 году), дочери и наследнице короля Англии Генриха I (1100-1135 годы). С 1135 года Жоффруа и Матильда вели войну против Стефана, графа Блуа, захватившего английский престол после смерти Генриха I. В 1144 году они установили контроль над Нормандией, однако Стефан сохранил английский престол до своей смерти (1154 год). В 1153 году он заключил с сыном Жоффруа и Матильды Генрихом (смотрите Генрих II) соглашение, признав его своим наследником.
Благодаря женитьбе (1152 год) на Алиеноре Аквитанской Генрих II значительно расширил свои владения на континенте, в 1171 году принял титул суверена Ирландии. Старшие сыновья Генриха II - Вильгельм IX, граф Пуату (1153-1156 годы), и Генрих Молодой Король (соправитель отца в 1170-1183 годах) умерли ещё при его жизни, поэтому ему наследовал третий сын, Ричард Львиное Сердце.
После смерти Ричарда (1199 год), не оставившего законного потомства, на престол вступил его младший брат (пятый сын Генриха II) Иоанн Безземельный, права которого на престол безуспешно пытался оспорить внук Генриха II от его четвёртого сына Жоффруа (умер в 1186 году) Артур, герцог Бретани (1194-1203 годы; потерпел поражение, умер в плену). Однако поддерживавший Артура французский король Филипп II Август смог к 1204 году отвоевать большинство континентальных владений Иоанна (кроме части Аквитании).
Внук Иоанна Эдуард I завершил покорение Уэльса и благодаря браку приобрёл стратегически важное графство Понтьё в Северной Франции. Его внук, Эдуард III, сын короля Эдуарда II (1307-1327 годы) и Изабеллы (умер в 1358 году), дочери короля Франции Филиппа IV Красивого, в 1337 предъявил права на французский престол, что привело к Столетней войне 1337-1453 годов.
Старший сын Эдуарда III - Эдуард (смотрите "Чёрный принц") - умер при жизни отца (1376 год), поэтому ему наследовал внук Ричард (смотрите Ричард II), которого в 1399 году свергли английские бароны во главе с Генрихом Болингброком (смотрите Генрих IV), основателем династии Ланкастеров.
Занимавших английский престол в 1399-1485 годах Ланкастеров и Йорков иногда также причисляют к плантагенетам.
Эпоха плантагенетов в Англии ознаменовалась складыванием средневекового централизованного государства, возникновением системы «общего права» (common law) и парламента английского.