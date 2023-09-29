Пéдро III Арагóнский Великий
Пéдро III Арагóнский Великий исп. Pedro III el Grande) (1240, Валенсия — 11.11.1285, Вилафранка-дел-Пенедес) — король Арагона, граф Барселоны (с 1276), король Сицилии (с 1282). В начале правления подавил восстание мудехаров Валенсии, преодолел сопротивление аристократии и кортесов, недовольных ограничением их привилегий и финансовых возможностей. По условиям договора в Перпиньяне (1279) его брат Хайме I, король Мальорки, признал себя вассалом арагонской короны. Поддерживал притязания инфантов де ла Серда на престол королевства Кастилия, но перестал это делать, получив от кастильцев крепость Альбаррасин (1281); оба инфанта остались в Арагоне. В 1279 и 1281 организовал две экспедиции против Хафсидов, правивших в Тунисе.
При П. III А. В. активно развивалась арагонская экспансия в Средиземноморье. В 1282, после восстания «Сицилийская вечерня» и изгнания французов, П. III А. В. был приглашен занять престол Сицилии (формальным основанием послужил его брак с Констанцией Гогенштауфен). После коронации в Палермо был отлучен от церкви папой Мартином IV, который поддерживал изгнанного короля Карла Анжуйского. Папа объявил о низложении П. III А. В. и санкционировал военный поход французского короля Филиппа III, вторгшегося в Наварру и каталонские графства. Наступление французов удалось отразить, но военные действия и расходы на реализацию сицилийских планов вызвали возмущение арагонской знати и состоятельных купцов Каталонии (восстание Беренгера Ольера, 1285). П. III А. В. подавил одни выступления силой, другие — путем переговоров. На кортесах в Тарасоне и Барселоне (1283–1284) король пообещал соблюдать все привилегии Арагона и регулярно созывать кортесы, что было закреплено Генеральной привилегией и так называемым соглашением «Один раз в год». При П. III А. В. в Валенсии появляется особый судебно-административный орган по делам торговли — Морской консулат.
Лит.: Soldevila F. Pere el Gran. 2 vols. Barcelona, 1950–1962. Г. А. Попова.