Пéдро II Арагóнский Катóлик

Пéдро II Арагóнский Катóлик , исп. Pedro II el Católico) (ок. 1178 — 13.09.1213, Мюре, близ Тулузы) — король Арагона и граф Барселоны (1178–1213), сеньор Монпелье (1204–1213). Унаследовал власть и титул от отца, короля Альфонсо II, и продолжил его политику по расширению вассально-сеньориальных связей Арагонской короны с южно-французскими землями. Граф Тулузы Раймон IV стал вассалом П. II А. К., женившись на его сестре Элеоноре. В 1204 П. II А. К. заключил брак с Марией, графиней Монпелье; виконт Безье и Каркасона признал его своим сеньором. В 1204 П. II А. К. был коронован папой Иннокентием III в Риме и принес ему оммаж , тем самым подтвердив статус Арагонского королевства как прямого вассала папского престола (впоследствии королевское помазание и коронацию должен был проводить архиепископ Таррагоны в Сарагосе). С 1209 выступал посредником между своими южнофранцузскими вассалами и союзниками и участниками крестового похода против альбигойцев , воевавшими под командованием Симона де Монфора. Чтобы избежать гибели горожан, добился изгнания катаров из Каркассона и передал в заложники Симону де Монфору своего сына Хайме (см. Хайме I Завоеватель ). Прекращение активных боевых действий в Лангедоке позволило П. II А. К. присоединиться в 1212 к крестовому походу против Альмохадов , в котором совместно действовали армии короля Кастилии Альфонсо VIII и короля Наварры Санчо VII Сильного. Его личное участие в битве при Лас-­Навас-де-Толоса сыграло важную роль в военном успехе христиан. В 1213 П. II А. К вновь вмешался в военные действия в Лангедоке, где Симон де Монфор получил активную поддержку короля Франции Филиппа II Августа . Папа Иннокентий III наложил на владения П. II А. К интердикт . П. II А. К погиб во время осады захваченного крестоносцами замка Мюре.

Лит. : Bagué E. Pere el Catòlic // Historia de Catalunya. Biografíes catalanes. Vol. 4: Els primers comtes-reis. Barcelona, 1980. P. 105–152; Alvira Cabrer M. 12 de Septiembre de 1213. El jueves de Muret. Barcelona, 2002. Г. А. Попова .