ПАРЛАМЕНТЫ ВО ФРАНЦИИ
ПАРЛАМЕНТЫ ВО ФРАНЦИИ - высшие судебные учреждения в XIII-XVIII веках.
В 1254 году Парижский парламент выделился в отдельное ведомство из королевской курии, где проводились заседания суда короля. При Людовике IX Святом, заменившем судебный поединок на право апеллировать к королю (1261), парламент стал высшей апелляционной инстанцией: в нём можно было оспорить приговоры других инстанций королевского правосудия, а также сеньориальных и церковных судов. Кроме того, парламент являлся судом 1-й инстанции для принцев крови, пэров Франции и высших чиновников короны. К его компетенции относились также так называемые королевские дела (оскорбление королевского величия, выпуск фальшивой монеты и так далее). В конце XIII века местом пребывания парламента стал дворец на острове Сите в Париже. В 1278 году оформилась структура Парижского парламента; состоял из Верховной палаты (проводила судебные слушания и выносила приговоры), Следственной палаты (подготавливала дела для разбирательств) и Палаты прошений (принимала апелляции и рассматривала дела лиц, находившихся под королевской защитой). Для решения уголовных дел создавались комиссии из присутствующих членов парламента - мирян. В середине XV века для этого организована специальная палата (Башня, французский Tournelle). Во главе палат стояли президенты, во главе всего парламента - первый президент.
Членами парламента были знатоки канонического и гражданского (смотреть Легисты) права - миряне и клирики, рекрутировавшиеся из среды среднего и мелкого дворянства, а также из неблагородных сословий. Королевский указ 1345 года отменил правило ежегодного набора на каждую сессию, придав парламенту характер корпорации численностью в 100 человек. До конца XIII века проводилось 2 или 4 сессии парламента в год, затем он стал работать в течение всего года (c 12 ноября до конца августа - начала сентября). Увеличение числа дел, их срочность способствовали возникновению особой палаты, работавшей между сессиями.
Отправление главной функции верховной власти (поддержание мира и порядка с помощью правосудия) обусловило особый статус парламента, провозглашённого «главной и суверенной курией королевства», представляющей без посредников персону короля. Сами чиновники парламента ассоциировали себя с членами римского сената.
Расширение королевского домена и компетенции королевского суда привело к возникновению парламента в Тулузе (1443), Гренобле (1453), Бордо (1463), Дижоне (1477), Эксе (1501), Руане (1515), Рене (1554) и других городах. Последним был учреждён парламент в Нанси (1775). Всего насчитывалось 13 провинциальных парламентов. Между ними не существовало иерархичного подчинения, однако Парижский парламент считался наиболее авторитетным в силу старшинства.
Деятельность парламента во многом способствовала усилению королевской власти и укреплению её публично-правового характера, ломке сеньориально-вассальных связей, преодолению местного сепаратизма и формированию общегосударственного права. Как главный хранитель интересов короля и королевства, парламент проверял на предмет законности, регистрировал и оглашал все значимые королевские указы. В случае обнаружения ошибок парламент мог обратить на них внимание короля (право ремонстрации). Со временем эта функция стала трактоваться членами парламента как право контролировать и ограничивать законодательную деятельность монарха, что стало источником системного конфликта парламента с королями при «старом порядке». В период абсолютизма при ослаблении деятельности сословно-представительных учреждений парламенты присвоили себе право выступать от имени всего общества. Противодействуя попыткам реформ, посягавшим на старинные права и привилегии, парламенты способствовали падению монархии. Упразднены в 1790, в ходе Французской революции XVIII века.