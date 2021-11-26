ПАРЛАМЕНТЫ ВО ФРАНЦИИ

ПАРЛАМЕНТЫ ВО ФРАНЦИИ - высшие судебные учреждения в XIII-XVIII веках.

В 1254 году Па­риж­ский парламент вы­де­лил­ся в отдельное ве­дом­ст­во из ко­ро­лев­ской ку­рии, где про­во­ди­лись за­се­да­ния су­да ко­ро­ля. При Лю­до­ви­ке IX Свя­том , за­ме­нив­шем су­деб­ный по­еди­нок на пра­во апел­ли­ро­вать к ко­ро­лю (1261), парламент стал выс­шей апел­ляционной ин­стан­ци­ей: в нём мож­но бы­ло ос­по­рить при­го­во­ры других ин­стан­ций ко­ро­лев­ско­го пра­во­су­дия, а так­же сень­о­ри­аль­ных и цер­ков­ных су­дов. Кро­ме то­го, парламент яв­лял­ся су­дом 1-й ин­стан­ции для прин­цев кро­ви, пэ­ров Фран­ции и выс­ших чи­нов­ни­ков ко­ро­ны. К его ком­пе­тен­ции от­но­си­лись так­же так называемые ко­ро­лев­ские де­ла (ос­корб­ле­ние ко­ро­лев­ско­го ве­ли­чия, вы­пуск фаль­ши­вой мо­не­ты и так далее). В конце XIII века ме­стом пре­бы­ва­ния парламента стал дво­рец на острове Си­те в Па­ри­же. В 1278 году офор­ми­лась струк­ту­ра Па­риж­ско­го парламента; со­сто­ял из Вер­хов­ной па­ла­ты (про­во­ди­ла су­деб­ные слу­ша­ния и вы­но­си­ла при­го­во­ры), След­ст­вен­ной па­ла­ты (под­го­тав­ли­ва­ла де­ла для раз­би­ра­тельств) и Па­ла­ты про­ше­ний (при­ни­ма­ла апел­ля­ции и рас­смат­ри­ва­ла де­ла лиц, на­хо­див­ших­ся под ко­ро­лев­ской за­щи­той). Для ре­ше­ния уго­лов­ных дел со­зда­ва­лись ко­мис­сии из при­сут­ст­вую­щих чле­нов парламента - ми­рян. В середине XV века для это­го ор­га­ни­зо­ва­на специальная па­ла­та (Баш­ня, французский Tournelle). Во гла­ве па­лат стоя­ли пре­зи­ден­ты, во гла­ве все­го парламента - пер­вый пре­зи­дент.

Чле­на­ми парламента бы­ли зна­то­ки ка­но­нического и гра­ж­дан­ско­го (смотреть Ле­ги­сты ) пра­ва - ми­ря­не и кли­ри­ки, рек­ру­ти­ро­вав­шие­ся из сре­ды сред­не­го и мел­ко­го дво­рян­ства, а так­же из не­бла­го­род­ных со­сло­вий. Ко­ро­лев­ский указ 1345 года от­ме­нил пра­ви­ло еже­год­но­го на­бо­ра на ка­ж­дую сес­сию, при­дав парламенту ха­рак­тер кор­по­ра­ции чис­лен­но­стью в 100 человек. До конца XIII века про­во­ди­лось 2 или 4 сес­сии парламента в год, за­тем он стал ра­бо­тать в те­че­ние все­го го­да (c 12 но­ября до кон­ца ав­гу­ста - на­ча­ла сен­тяб­ря). Уве­ли­че­ние чис­ла дел, их сроч­ность спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ник­но­ве­нию осо­бой па­ла­ты, ра­бо­тав­шей ме­ж­ду сес­сия­ми.

От­прав­ле­ние главной функ­ции вер­хов­ной вла­сти (под­дер­жа­ние ми­ра и по­ряд­ка с по­мо­щью пра­во­су­дия) обу­сло­ви­ло осо­бый ста­тус парламента, про­воз­гла­шён­но­го «глав­ной и су­ве­рен­ной ку­ри­ей ко­ро­лев­ст­ва», пред­став­ляю­щей без по­сред­ни­ков пер­со­ну ко­ро­ля. Са­ми чи­нов­ни­ки парламента ас­со­ции­ро­ва­ли се­бя с чле­на­ми римского се­на­та.

Рас­ши­ре­ние ко­ро­лев­ско­го до­ме­на и ком­пе­тен­ции ко­ро­лев­ско­го су­да при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию парламента в Ту­лу­зе (1443), Гре­ноб­ле (1453), Бор­до (1463), Ди­жо­не (1477), Эк­се (1501), Руа­не (1515), Ре­не (1554) и других го­ро­дах. Пос­лед­ним был уч­реж­дён парламент в Нан­си (1775). Все­го на­счи­ты­ва­лось 13 про­вин­ци­аль­ных парламентов. Ме­ж­ду ни­ми не су­ще­ст­во­ва­ло ие­рар­хичного под­чи­не­ния, од­на­ко Па­риж­ский парламент счи­тал­ся наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным в си­лу стар­шин­ст­ва.

Дея­тель­ность парламента во мно­гом спо­соб­ство­ва­ла уси­ле­нию ко­ро­лев­ской вла­сти и ук­ре­п­ле­нию её пуб­лич­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра, лом­ке сень­о­ри­аль­но-вас­саль­ных свя­зей, пре­одо­ле­нию ме­ст­но­го се­па­ра­тиз­ма и фор­ми­ро­ва­нию об­ще­го­су­дарственного пра­ва. Как главный хра­ни­тель ин­те­ре­сов ко­ро­ля и ко­ро­лев­ст­ва, парламент про­ве­рял на пред­мет за­кон­но­сти, ре­ги­ст­ри­ро­вал и ог­ла­шал все зна­чи­мые ко­ро­лев­ские ука­зы. В слу­чае об­на­ру­же­ния оши­бок парламент мог об­ра­тить на них вни­ма­ние ко­ро­ля (пра­во ре­мон­ст­ра­ции ). Со вре­ме­нем эта функ­ция ста­ла трак­то­вать­ся чле­на­ми парламента как пра­во кон­тро­ли­ро­вать и ог­ра­ни­чи­вать за­ко­но­дательную дея­тель­ность мо­нар­ха, что ста­ло ис­точ­ни­ком сис­тем­но­го кон­флик­та парламента с ко­ро­ля­ми при «ста­ром по­ряд­ке». В пе­ри­од аб­со­лю­тиз­ма при ос­лаб­ле­нии дея­тель­но­сти со­слов­но-пред­ста­вительных уч­ре­ж­де­ний парламенты при­свои­ли се­бе пра­во вы­сту­пать от име­ни все­го об­ще­ст­ва. Про­ти­во­дей­ст­вуя по­пыт­кам ре­форм, по­ся­гав­шим на ста­рин­ные пра­ва и при­ви­ле­гии, парламенты спо­соб­ст­во­ва­ли па­де­нию мо­нар­хии. Уп­разд­не­ны в 1790, в хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века.

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