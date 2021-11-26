ПАЛАТА ОБЩИН
ПАЛАТА ОБЩИН - часть юридически триединого британского парламента, включающего монарха, Палату лордов и Палату общин.
Английский House of Commons, официально - Почтенные общины Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, собравшиеся в парламенте. В двухпалатном парламенте вестминстерской (по названию дворца, в котором заседает парламент) системы считается нижней палатой, хотя именно она в этой системе имеет решающее значение. Палата общин - нижняя палата и в парламентах стран Содружества, воспринявших модель британского парламента.
Палата общин развилась из совещания при короле (Knights of the shire), которое собиралось на краткий период и включало священнослужителей, дворян и представителей графств (рыцарей графств). Сейчас палата избирается по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе абсолютного большинства. Выдвигать кандидатуру можно по нескольким округам (потом решить - какой округ представлять) при сборе 10 подписей граждан-избирателей в поддержку кандидата (ныне, как правило, кандидаты выдвигаются партиями).
Избиратели - граждане, достигшие 18 лет, избранными могут быть граждане с 21 года. Не могут избирать и быть избранными иностранцы, некоторые должностные лица, члены Палаты лордов, государственные гражданские служащие и военнослужащие, священники Англиканской церкви, лица, осуждённые за государственную измену, психически больные, банкроты, лица, виновные в незаконных и бесчестных приёмах на выборах.
Число членов Палаты общин (именно они, а не лорды называются членами парламента, английский MPs - members of parliament) изменяется в связи с периодически проводимой переписью населения (практически через 8-12 лет, иногда - чаще) и нарезкой актом парламента новых избират. округов.
По результатам последних досрочных выборов 2010 года в палате 650 членов. Поместиться на скамьях могут максимум около 400 чел. Кворум для заседаний 40 человек, но для принятия законов нужно абсолютное большинство, поэтому «кнуты» (должностные лица партий) контролируют явку депутатов на голосование. Срок полномочий депутатов - 5 лет, но палата может самораспуститься, быть распущена монархом по предложению премьер-министра и продлить срок своих полномочий. На практике продления не бывает, а досрочные выборы проводятся часто (в XX-XXI веке только несколько составов парламента действовали в течение своего 5-летнего срока).
Депутаты обладают ограниченным иммунитетом - только во время сессии, а также в течение 40 дней до начала и окончания сессии. Они обладают индемнитетом (свобода речи и т. д.) в парламенте, их денежное вознаграждение считается по сравнению с др. парламентами низким (менее половины оклада министра, приблизительно 65 тысяч фунтов стерлингов в год), но парламентарии вправе зарабатывать деньги на стороне. Депутаты имеют 3 оплачиваемых государством помощников.
Открывает и закрывает парламент король (королева). Руководит заседаниями палаты избираемый спикер. Чтобы сохранить беспристрастность, он выходит из партии, не участвует в прениях, не голосует (голосует только в случае равенства голосов), обладает определённой свободой при ведении заседания и некоторыми личными дисциплинарными полномочиями по отношению к депутатам. Ему через депутатов подаются петиции граждан к парламенту (их кладут в сумку на спинке кресла спикера). Он определяет комитет, который будет работать над конкретным законопроектом, и в составе такого временного «комитета в комитете» определяет его председателя. Спикер обеспечивает взаимодействие палаты с монархом, Палатой лордов, правительством. Под руководством спикера работает клерк палаты со своим аппаратом.
Существует должность лидера Палаты общин. Он назначается монархом по представлению премьер-министра. Его задача - представительство правительства в парламенте. Лидер (а не палата) определяет повестку дня и программу законодательных мероприятий. В Палате общин обычно имеют большинство либо консерваторы, либо лейбористы, но иногда им приходилось для формирования правительства создавать коалицию с какой-либо небольшой партией (так было в 2010 году, когда для большинства у консерваторов не хватало голосов). В палате создаются партийные фракции, а также общие, специальные и объединённые комитеты, в необходимых случаях образуется комитет всей палаты.
Общие комитеты предварительно обсуждают билли (законопроекты) - публичные (правительства) и частные (отдельных членов палаты). В большинстве случаев это временные комитеты для каждого билля, распускаемые по окончании работы (select committee). Однако некоторые общие комитеты имеют свой профиль (например, «большие» шотландский, уэльский и др.). Специальные комитеты создаются после избрания нового состава парламента по отраслям государственного управления. Их главная задача - контроль за деятельностью министров и министерств. Специальными являются также комитеты по делам Европейского союза, по отбору, по процедуре и др.
Палата назначает своих комиссаров (омбудсменов) по разным сферам управления (по здравоохранению, контролю за администрацией и др.). Объединённые комитеты формируются из равного числа членов Палаты общин и Палаты лордов (по правам человека, по делегированному законодательству и др.). Палата преобразует себя в комитет всей палаты для рассмотрения наиболее важных, обычно крупных финансовых вопросов, тогда председательствует не спикер (юридически это не заседание палаты), а его заместитель.
Законопроект может быть внесён в любую палату (общин или лордов), но на практике вносится в Палату общин. Как и в большинстве парламентов, он рассматривается в трёх чтениях, но в Великобритании в первом чтении обычно оглашается лишь его заголовок, во втором - обсуждаются основные положения (первое чтение), затем он передаётся в комитет, и второе чтение продолжается после возвращения с поправками комитета. В третьем чтении возможна общая дискуссия, но нередко спикер ставит проект на голосование. Принятый законопроект передаётся в Палату лордов, она вправе применить вето. Электронного голосования в парламенте нет; депутаты голосуют возгласами (силу их определяет спикер) или проходя в разные двери (голоса подсчитывают счётчики). Трансляция заседаний по радио и телевидению введена в 1998 году. Палата общин формирует правительство - оно создаётся из лидеров победившей на выборах партии.