ОБИДУШ, замок (Castelo de Obidos)

Средневековое оборонительное сооружение в городке О́бидуш (округ Лейри́я, историческая область Эштремаду́ра, Португалия).

Поселение на месте замка существует с доисторических времён. Последовательно занималось племенами лузитан (4 в. до н.э.), римлянами (1 в.), вестготами (5–6 вв.), арабами (8 в.).

Первая крепость построена вестготами с использованием камня римских терм. Во владениях Кордовского эмирата Обидуш был одним из главных стратегических пунктов Эштремадуры.

Наличие замка Обидуш отмечено в документах в 1153 г. В ходе Реконкисты замок был взят войсками Афонсу Энрикеша; окончательно отвоёван в правление короля Саншу I (1185–1211) в 1227 г. Поселение получило форал в 1195 г. В 1210 г. Афонсу II (1211–1223) подарил поселение и замок своей супруге Д. Уракке.

Донжон замка возведён при короле Динише (1279–1325), который передал замок своей супруге Изабел в качестве свадебного подарка. С тех пор вплоть до 1834 г. входил в состав владений королев Португалии. При короле Фернанду I (1367–1383) в 1375 г. выстроена ещё одна башня, крепость расширена, построены новые линии стен.

В 1383–1385 гг. алкайд замка принял сторону Хуана I Кастильского и Беатриш, оказав сопротивление войскам Ависского магистра. Жоан I передал замок и территорию Вашку Гонсалвешу Тейшейра.

Большая часть сохранившихся сооружений замка относится к 15 в. В 1494 г. в Обидуше после гибели инфанта Афонсу поселилась супруга Жоана II королева Леонор.

В 1513 г. Мануэл I даровал Обидушу новый форал. В 16 в. внутри замка был реконструирован дворец алкайда (Paços do Alcaide), разрушенный землетрясением в 1755 г.

Замок построенный на господствующем над равниной холме, возвышается на высоту 79 м над уровнем моря. Имеет в плане неправильный четырёхугольник. Периметр стен 1565 м, в отдельных местах стены достигают 13 м высоты.

Замок Обидуш признан национальным памятником в 1951 г. и одним из «Семи чудес Португалии» (2007).

Автор статьи: А.П. Черных