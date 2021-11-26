НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ

НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ (англ. House of Normandy) - ди­на­стия гер­цо­гов Нор­ман­дии (911-1144 годы) и ко­ро­лей Анг­лии (1066-1154 годы).

Ос­но­ва­тель - пред­во­ди­тель нор­ман­нов Рол­лон (в скандинавских ис­точ­ни­ках фи­гу­ри­ру­ет как Хрольф Пе­ше­ход; умер около 932 года), с конца IX века уча­ст­во­вав­ший в на­бе­гах на Северную Фран­цию. В 911 году, по­сле по­ра­же­ния при Шар­тре, он за­клю­чил с ко­ро­лём За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Кар­лом III Про­сто­ва­тым (898-929 годы) мир в Сен-Клер-сюр-Эпт, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го при­нял кре­ще­ние (воз­мож­но, под име­нем Ро­берт) и по­лу­чил как вас­сал Кар­ла зем­ли во­круг Руа­на, по­обе­щав за­щи­щать их от вра­гов. Эта тер­ри­то­рия, рас­ши­рен­ная по но­вым со­гла­ше­ни­ям 924 и 933 годов, со­ста­ви­ла яд­ро гер­цог­ст­ва Нор­ман­дия.

Внук Рол­ло­на Ри­шар I Бес­страш­ный (942-996 годы), за­ру­чив­шись под­держ­кой наи­бо­лее влия­тель­ных скандинавских ро­дов и цер­ков­ных пре­ла­тов, пре­вра­тил Нор­ман­дию в мощ­ное по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ние, лишь но­ми­наль­но за­ви­сев­шее от французского ко­ро­ля. По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, имен­но Ри­шар I Бес­страш­ный пер­вым при­нял ти­тул гер­цо­га (лат. dux), упот­реб­ле­ние ко­то­ро­го при­ме­ни­тель­но к Рол­ло­ну и его сы­ну Виль­гель­му I Длин­но­му Ме­чу (ме­ж­ду 925 и 933-942 годами) в ис­точ­ни­ках с конца X века бы­ло ча­стью про­па­ган­ды с це­лью про­слав­ле­ния Норманской династии. В 1002 году дочь Ри­ша­ра I Бес­страш­но­го Эм­ма вы­шла за­муж за ко­ро­ля Анг­лии Этель­ре­да II Не­ре­ши­тель­но­го (978-1013, 1014-1016 годы).

По­сле смер­ти в 1035 году гер­цо­га Ро­бер­та I Дья­во­ла, не ос­та­вив­ше­го за­кон­ных на­след­ни­ков, гер­цо­гом был про­воз­гла­шён его ма­ло­лет­ний вне­брач­ный сын Виль­гельм II (см. Виль­гельм За­вое­ва­тель), ко­то­рый су­мел от­сто­ять фак­тическую са­мо­стоя­тель­ность Нор­ман­дии в борь­бе с франц. ко­ро­лём Ген­ри­хом I и, ос­но­вы­ва­ясь на сво­ём род­ст­ве (че­рез Эм­му) с умер­шим английским ко­ро­лём Эду­ар­дом Ис­по­вед­ни­ком , со­вер­шил нор­манд­ское за­вое­ва­ние Анг­лии 1066 года. По за­ве­ща­нию Виль­гель­ма, по­сле его смер­ти в 1087 году Нор­ман­дия и др. кон­ти­нен­таль­ные вла­де­ния ото­шли к его стар­ше­му сы­ну Ро­бер­ту, а Анг­лия - сред­не­му сы­ну Виль­гель­му II Ры­же­му. В 1096 году, от­прав­ля­ясь в 1-й кре­сто­вый по­ход (см. Кре­сто­вые по­хо­ды), Ро­берт ос­та­вил Нор­ман­дию в за­лог Виль­гель­му II Ры­же­му, ко­то­рый фак­ти­че­ски стал управ­лять гер­цог­ст­вом.

По­сле ги­бе­ли Виль­гель­ма II Ры­же­го в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая на охо­те (2 августа 1100 год) английский трон за­хва­тил его млад­ший брат Ген­рих I. Вер­нув­ший­ся из Свя­той зем­ли Ро­берт со­хра­нил за со­бой Нор­ман­дию и осе­нью 1100 года предъ­явил пра­ва на Анг­лию. В 1106 году Ген­рих I, со­брав круп­ные во­енные си­лы и за­ру­чив­шись под­держ­кой зна­чительной час­ти нор­манд­ских ба­ро­нов, раз­бил Ро­бер­та, за­хва­тил его в плен (умер в за­клю­че­нии в 1134 году) и про­воз­гла­сил се­бя гер­цо­гом Нор­ман­дии. В 1120 году Ген­рих I, не же­лая при­но­сить вас­саль­ную при­ся­гу французскому ко­ро­лю, пе­ре­дал ти­тул гер­цо­га Нор­ман­дии сво­ему един­ст­вен­но­му за­кон­но­му сы­ну Виль­гель­му, од­на­ко по­след­ний в том же го­ду по­гиб при ко­раб­ле­кру­ше­нии.

По­сле смер­ти Ген­ри­ха I (1135 год), не ос­та­вив­ше­го за­кон­ных на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, его пле­мян­ник Сте­фан, граф Блуа, при под­держ­ке боль­шин­ст­ва ба­ро­нов и пре­ла­тов про­воз­гла­сил се­бя ко­ро­лём Анг­лии и гер­цо­гом Нор­ман­дии. Дочь Ген­ри­ха I Ма­тиль­да (в 1127 году про­воз­гла­шён­ная его на­след­ни­цей) и её муж Жоф­фруа V План­та­ге­нет, граф Ан­жуй­ский, на­ча­ли воо­руж. борь­бу про­тив Сте­фа­на. В 1144 году они за­хва­ти­ли Нор­ман­дию, а в 1153 году их сын Ген­рих был объ­яв­лен на­след­ни­ком Сте­фа­на (с 1154 года ко­роль Анг­лии Ген­рих II, 1-й пред­ста­ви­тель ди­на­стии План­та­ге­не­тов на английском пре­сто­ле).

Гер­цо­ги Нор­ман­дии из Норманская династия: Рол­лон (911 - около 932 годы), Виль­гельм I Длин­ный Меч (ме­ж­ду 925 и 933-942 годы), Ри­шар I Бес­страш­ный (942-996 годы), Ри­шар II До­б­рый (996-1026 годы), Ри­шар III (1026-1027 годы), Ро­берт I Дья­вол (1027-1035 годы), Виль­гельм (II) За­вое­ва­тель (1035-1087 годы), Ро­берт II (1087-1106 годы), Ген­рих I (1106-1135 годы), Сте­фан (1135-1144 годы).

Ко­ро­ли Анг­лии из Норманской династии: Виль­гельм (I) За­вое­ва­тель (1066-1087 годы), Виль­гельм II Ры­жий (1087-1100 годы), Ген­рих I (1100-1035 годы), Сте­фан (1135-1054 годы).

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