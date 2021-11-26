НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ
НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ (англ. House of Normandy) - династия герцогов Нормандии (911-1144 годы) и королей Англии (1066-1154 годы).
Основатель - предводитель норманнов Роллон (в скандинавских источниках фигурирует как Хрольф Пешеход; умер около 932 года), с конца IX века участвовавший в набегах на Северную Францию. В 911 году, после поражения при Шартре, он заключил с королём Западно-Франкского королевства Карлом III Простоватым (898-929 годы) мир в Сен-Клер-сюр-Эпт, по условиям которого принял крещение (возможно, под именем Роберт) и получил как вассал Карла земли вокруг Руана, пообещав защищать их от врагов. Эта территория, расширенная по новым соглашениям 924 и 933 годов, составила ядро герцогства Нормандия.
Внук Роллона Ришар I Бесстрашный (942-996 годы), заручившись поддержкой наиболее влиятельных скандинавских родов и церковных прелатов, превратил Нормандию в мощное политич. образование, лишь номинально зависевшее от французского короля. По мнению ряда исследователей, именно Ришар I Бесстрашный первым принял титул герцога (лат. dux), употребление которого применительно к Роллону и его сыну Вильгельму I Длинному Мечу (между 925 и 933-942 годами) в источниках с конца X века было частью пропаганды с целью прославления Норманской династии. В 1002 году дочь Ришара I Бесстрашного Эмма вышла замуж за короля Англии Этельреда II Нерешительного (978-1013, 1014-1016 годы).
После смерти в 1035 году герцога Роберта I Дьявола, не оставившего законных наследников, герцогом был провозглашён его малолетний внебрачный сын Вильгельм II (см. Вильгельм Завоеватель), который сумел отстоять фактическую самостоятельность Нормандии в борьбе с франц. королём Генрихом I и, основываясь на своём родстве (через Эмму) с умершим английским королём Эдуардом Исповедником, совершил нормандское завоевание Англии 1066 года. По завещанию Вильгельма, после его смерти в 1087 году Нормандия и др. континентальные владения отошли к его старшему сыну Роберту, а Англия - среднему сыну Вильгельму II Рыжему. В 1096 году, отправляясь в 1-й крестовый поход (см. Крестовые походы), Роберт оставил Нормандию в залог Вильгельму II Рыжему, который фактически стал управлять герцогством.
После гибели Вильгельма II Рыжего в результате несчастного случая на охоте (2 августа 1100 год) английский трон захватил его младший брат Генрих I. Вернувшийся из Святой земли Роберт сохранил за собой Нормандию и осенью 1100 года предъявил права на Англию. В 1106 году Генрих I, собрав крупные военные силы и заручившись поддержкой значительной части нормандских баронов, разбил Роберта, захватил его в плен (умер в заключении в 1134 году) и провозгласил себя герцогом Нормандии. В 1120 году Генрих I, не желая приносить вассальную присягу французскому королю, передал титул герцога Нормандии своему единственному законному сыну Вильгельму, однако последний в том же году погиб при кораблекрушении.
После смерти Генриха I (1135 год), не оставившего законных наследников мужского пола, его племянник Стефан, граф Блуа, при поддержке большинства баронов и прелатов провозгласил себя королём Англии и герцогом Нормандии. Дочь Генриха I Матильда (в 1127 году провозглашённая его наследницей) и её муж Жоффруа V Плантагенет, граф Анжуйский, начали вооруж. борьбу против Стефана. В 1144 году они захватили Нормандию, а в 1153 году их сын Генрих был объявлен наследником Стефана (с 1154 года король Англии Генрих II, 1-й представитель династии Плантагенетов на английском престоле).
Герцоги Нормандии из Норманская династия: Роллон (911 - около 932 годы), Вильгельм I Длинный Меч (между 925 и 933-942 годы), Ришар I Бесстрашный (942-996 годы), Ришар II Добрый (996-1026 годы), Ришар III (1026-1027 годы), Роберт I Дьявол (1027-1035 годы), Вильгельм (II) Завоеватель (1035-1087 годы), Роберт II (1087-1106 годы), Генрих I (1106-1135 годы), Стефан (1135-1144 годы).
Короли Англии из Норманской династии: Вильгельм (I) Завоеватель (1066-1087 годы), Вильгельм II Рыжий (1087-1100 годы), Генрих I (1100-1035 годы), Стефан (1135-1054 годы).