Нава́рра

Нава́рра ( исп. Reino de Navarra) — средневековое христианское королевство на Пиренейском п-ове; возникло около 824 на западе Пиренейских гор и в долинах, примыкающих к горам с юга и населенных по преимуществу баскскими племенами. Первым центром королевства была Памплона, по этому названию оно именовалось до начала XII в., затем стало называться Н. В период расцвета территория Н. включала атлантическое побережье современной Страны Басков и области в Гаскони и Окситании к северу от Пиренеев.

Первый христианский король Памплоны — Иньиго Ариста (824–852). Основанная им династия поначалу опиралась на поддержку рода Бану Каси — мусульманских правителей Туделы. В середине IX в. возник союз между Памплоной и Астурийским королевством для противодействия усилившемуся давлению мусульман. Астуро-­наваррское вой­ско смогло нанести поражение правителю Туделы в битве при Албельде (852). В 858–859 Памплона пережила набеги викингов. С 905 королевством стала править династия Химена, первый представитель которой, Санчо I Гарсес (905–925), подчинил себе область Риоху. При нем обострилась вражда с мусульманами. Правитель Кордовы Абд-ар-­Рахман III организовал поход на Памплону, город был захвачен и разорен. Король Гарсия Санчес I (925–970) перенес резиденцию в Нахеру. Под власть этого короля перешло графство Арагон. Пик могущества Н. приходится на правление Санчо III Великого (1000–1035), который распространил свое влияние на графство Кастилия и Леонское королевство. Начинается экспансия в горных областях: графства Собрарбе и Рибагорса вошли в состав королевства Санчо III. После смерти короля его сыновья правили во всех наиболее важных христианских политических центрах. Памплону и Риоху получил Гарсия Санчес III (1035–1054). Тогда же оформилось королевство Арагон, которое было передано под власть Рамиро I и существовало отдельно до 1076, когда вновь объединилось с Н. после убийства в Пеньялене ее короля Санчо Гарсеса IV (1054–1076). Окончательное разделение королевств произошло в 1134 после смерти короля Арагона Альфонсо I Воителя. Наваррская знать не подчинилась последней воле правителя, завещавшего свои владения духовно-­рыцарским орденам. На трон Н. был призван Гарсия Рамирес IV Восстановитель (1134–1150). К этому моменту территория королевства увеличилась за счет присоединения Туделы с округой, отвоеванной у мусульман в 1118 (последнее значительное увеличение территории Н.). После отделения от Арагона Н. оказалась со всех сторон окруженной землями христиан и не могла принимать активного участия в Реконкисте , во время которой происходило усиление соседних королевств за счет отвоеванных у мусульман земель. В XII–XIII вв. Н. противостояла попыткам Кастилии и Арагона завладеть ее территориями и установить новую общую границу по реке Арга (договор в Касорле, 1179). В 1177 Риоха была отторгнута Кастилией в соответствии с «Приговором Генриха II Плантагенета», выступившего третейским судьей в споре королевств.

В 1170‑х король Санчо VI Мудрый (1150–1194) начал реформы правовой и административной систем Н. с целью улучшить сбор податей в королевскую казну. В 1180 основан город Сан-­Себастьян на атлантическом побережье, в 1181 — город Витория. Между 1194 и 1234 эти земли (области Дурангесадо, Алава и Гипускуа) были заняты Кастилией. Чтобы усилить свои позиции и вернуть потерянные земли в обмен на помощь в вой­не с Альмохадским халифатом, король Санчо VII (1194–1234) присоединился к крестовому походу, объявленному в 1211 папой Иннокентием III , и участвовал в битве при Лас-­Навас-де-­Толосе (16 июля 1212).

В 1234 династия Химена пресеклась и на трон Н. взошел граф Шампани Теобальд I. Он достиг соглашений с Кастилией и Арагоном и смог на время остановить их экспансию на земли Н. При вступлении на престол Теобальд I поклялся соблюдать местные обычаи, которые были записаны и получили наименование «Древнее фуэро» (Fuero Antiguo). Этот текст впоследствии дополнялся положениями местных фуэро (Туделы, Эстельи и Памплоны), а также королевскими постановлениями и в конце XIV в. превратился в основной юридический свод королевства «Общее фуэро Наварры» (Fuero General de Navarra).

В 1276 в Памплоне произошел крупный конфликт между 4 районами, на которые делился город. Жители двух из них — Сан-­Сернина и Сан-­Николаса — обратились за помощью к Франции. Французские вой­ска вторглись в город и разрушили район Наваррерия. С этого времени влияние Франции усилилось. С 1305 по 1349 королями Н. были представители династии Капетингов , а с 1349 корона перешла графам Эвре. При Карле II Злом (1349–1387) вновь обострилась вражда с Кастилией. Неудачная политика короля привела к тому, что многие территории Н. оказались под контролем Кастилии. Династический союз с новой кастильской династией Трастамара, заключенный в 1375 при Карле III Благородном, помог восстановить власть над землями Н.В

В конце XIV в. в среде знати в Н. сложилось два крупных объединения — вокруг графов Лерин из рода де Бомон (beamonteses) и сторонников рода Аграмон (agramonteses). Их противостояние вылилось в гражданскую вой­ну (1451–1464). Поводом стал конфликт между наследником наваррского престола Карлом и его отцом, королем Арагона Хуаном II. После окончания военных действий королевство преодолевало серьезный экономический спад в первую очередь из-за демографического кризиса.

В 1512 король Арагона Фердинанд II начал кампанию по присоединению Н. Она завершилась после кровопролитного сражения при Ноаине (30 июня 1521) победой Фердинанда над наварро-­французским вой­ском и подчинением Н. Часть территорий, расположенная к северу от Пиренеев, сохранила независимость до 1620, когда была присоединена к Франции и Н. прекратила свое существование.

Ист. : Utrilla Utrilla J. El Fuero General de Navarra: Estudio y edición de las redacciones protosistemáticas (Series A y B). Pamplona, 1987.

Лит. : Lacarra de Miguel J. M. Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. 3 vols. Pamplona, 1972–1973; Leroy B. Le royaume de Navarra à la fin du Moyen Âge: Gouvernement et societé. Aldershot, 1990; Larrea J. La Navarre du IVe au XIIe siècle: peuplement et societé. Bruxelles, 1998; Nueva Historia de Navarra / Ed. F. J. Navarro. Pamplona, 2010. Г. А. Попова.