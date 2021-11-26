МЕСТА (исп. Mesta, Honrado Concejo de la Mesta)

Испанское слово «Mesta» обычно отождествляют с латинским «Mixta» (смешение), подразумевая «animalia mixta» (смешение скота).

Места – крупное объединение испанских овцеводов в средневековой Кастилии, созданное по инициативе короля Альфонса X Мудрого в 1273 году. Места создавалась для объединения в одну корпорацию всех крупных владельцев овец Леона и Кастилии. Основные районы миграции овец в Испании располагались на территории Эстремадура, Андалусии, Леона и Кастилии.

Изначально стокилометровая нейтральная зона между христианскими владениями на севере и землей мусульман на юге использовалась только для выпаса овец. Когда же христианами был отвоеван юг, споры между владельцами стад только обострились.

Созданная в конце XIII века, Места считалась самым влиятельным сельско-хозяйственным союзом в Европе. Перегон овец осуществляли по специальным дорогам-каньядам. Экспорт получаемой овечьей шерсти значительно обогатил членов Месты (дворянство и духовные ордена), которые во время Реконкисты примкнули к союзу и приобрели землю. Во время перегона стад было запрещено ставить заграждения на пути следования овец – эта мера негативно сказалась на крестьянских посевах и урожае.

С XVI века привилегии Месты значительно расширились. Часть испанских земель отходит в вечное пользование членам корпорации овцеводов. С этого же времени участники объединения собирают ассамблеи на юге страны, на которых решаются текущие вопросы и производиться избрание главы Месты.

К XVIII веку объединение теряет былые привилегии и прекращает свое существование в 1836 году. Причина упразднения Месты крылась в массовых протестах крестьян и потере интереса к испанской шерсти в Европе.

Иллюстрация:

Герб Месты.

Автор статьи: Медведь А.О.