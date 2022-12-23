ЛЮДОВИК VIII ЛЕВ Людовик VIII Лев (фр. Louis VIII le Lion) (03.09.1187, Париж — 08.11.1226, Монпансье, Овернь) — король Франции (с 1223) из династии Капетингов.

Людовик VIII Лев ( фр . Louis VIII le Lion) (03.09.1187, Париж — 08.11.1226, Монпансье, Овернь) — король Франции (с 1223) из династии Капетингов . Сын Филиппа II Августа и Елизаветы Геннегауской (Эно). Первый представитель династии, коронованный после смерти отца, так как ко времени его вступления на престол принцип наследования власти во Франции старшим сыном короля уже не оспаривался. Коронация Л. VIII в Реймсе (6 августа 1223) свидетельствовала о прочности утверждения династии Капетингов и усилении монархии. Получил прозвище «Лев» (или «Львиное сердце») благодаря множеству одержанных военных побед. Его недолгое правление ознаменовалось успехами в расширении Французского королевства, особенно в направлении юга страны. С 1210 был допущен отцом к политике. От имени отца он принял участие в походе против альбигойцев (1215—1219), объявленном папой Римским Иннокентием III ; одержал победу над королем Англии (1214), отвоевав Пуату и часть Сентонжа. Английские бароны, восставшие против Иоанна Безземельного , в 1216 избрали Л. VIII королем Англии. Предприняв военную экспедицию для завоевания английского трона, Л. VIII столкнулся с сопротивлением короля Генриха III и перешедшей на его сторону знати. Он проиграл битвы при Дувре (апрель 1217) и близ Кале (август 1217) и отказался от притязаний на английский престол. После восшествия на трон продолжал экспансию на юг страны, отвоевав у англичан Лимузен и Перигор, но не сумев овладеть Гасконью. В 1226 возглавил крестовый поход против еретиков — катаров и вальденсов . За это легат папы Римского Гонория III передал Л. VIII графство Тулузу. Король захватил Авиньон и завладел Лангедоком . На обратном пути с войны скоропостижно умер от дизентерии.

При Л. VIII окончательно утвердился важнейший постулат монархической идеологии — «возвращение к роду Карла Великого» королей из династии Капетингов. Благодаря тому, что Л. VIII был внуком Адели Шампанской и сыном Елизаветы из Эно (обе из рода Каролингов), произошло соединение династии Капетингов с потомками Каролингов и стерт династический разрыв 987. В правление Л. VIII королевский двор стал центром притяжения образованных людей. Л. VIII был женат на Бланке Кастильской , дочери короля Альфонса VIII и внучке Алиеноры Аквитанской . От этого брака родилось 11 детей, в том числе будущий король Людовик IX Святой .

Лит .: Petits-Dutaillis C. Etude sur la vie et le regne de Louis VIII, 1187—1226. Paris, 1894; Choffel J. Louis VIII le Lion: roi de France meconnu, roi d’Angleterre ignore. Paris, 1983; Sivery G. Louis VIII le Lion. Paris, 1995; Gobry I. Louis VIII: fils de Philippe II, 1223—1226. Paris, 2009. С. К. Цатурова.