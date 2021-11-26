ЛАС-НАВАС-де-ТОЛОСА (БИТВА ПРИ ЛАС-НАВАС)

К началу XIII века борьба испанцев с маврами шла с переменным успехом. Халифом Аль-Андалуса с 1199 г. был Мухаммад ал-Насир, больше внимания уделявший делам африканским и заключивший мир с христианами. На троне Кастилии же находился Альфонсо VIII , укрепивший к исходу 1210-х гг. своё положение в Испании и жаждавший реванша за поражение от арабов при Аларкосе в 1195 г. В 1210 г. он начинает военные действия.

Весной-летом 1211 г. Альфонсо совершает набеги на Андалусию и Валенсию, что вынудило ал-Насира прибыть из Африки в Кордову, приведя с собой значительные силы. В сентябре 1211 г. кастильский король призывает своих вассалов к новой кампании; римский папа Иннокентий III также поддерживает испанцев, дав призыв к крестовому походу.

В итоге, в июне 1212 г. в Толедо собираются значительные силы, включавшие в себя как испанские войска, так и рыцарей из европейских областей, в основном из Южной Франции. Всего силы христиан насчитывали, по оценкам самого Альфонсо, около 60 тыс. человек, из них до 2 тыс. рыцарей. Армия халифа оценивалась в 600 тыс. человек, но бесспорно то, что по численности она была больше христианской.

В конце июня 1212 г. армия христиан, двигаясь тремя колоннами, выступает на юг, однако вскоре крестоносцы разворачиваются, не выдержав, вероятно, сильного зноя; это известие побудило халифа выступить навстречу испанцам. Альфонсо же, взяв ряд замков, достигает Андалусии, пройдя в обход арабской армии, перекрывшей перевал Сьерра-Морена. Там, на равнинах Толосы, и встретились две армии.

Два дня 14 и 15 июля прошли в мелких стычках, на рассвете же третьего дня христиане начали наступление. Смяв авангард противника, испанцы ввязались в бой с главными силами арабов, в котором никто в течение нескольких часов не мог переломить ситуацию в свою пользу. Наконец, ал-Насир ввёл в сражение часть резерва, внёсшего расстройство в ряды христиан, но вступившему в бой Альфонсо VIII с арьергардом удалось прорваться к самому лагерю халифа и атаковать его гвардию. Последний был вынужден обратиться в бегство. После этого арабские отряды начали общее отступление, скоро переросшее в бегство, потери при котором составили больше, чем в самой битве.

По итогам кампании 1212 года испанцы смогли овладеть некоторыми новыми городами и крепостями, но главным результатом стало то, что могущество династии Альмохадов на Пиренеях оказалось окончательно подорвано, а Реконкиста смогла сделать решительный шаг вперёд, вылившись в целый ряд новых походов.

Иллюстрация:

Битва при Лас-Навас-де-Толоса.

Автор статьи: Мунжуков Г.Д.