Краткий курс истории. Легендарный король Англии 6 апреля 1199 года умер один из известнейших английских королей Ричард I Львиное Сердце. Путь к трону Ричард был третьим сыном Генриха II Английского и Алиеноры Аквитанской. Он родился 8 сентября 1157 года. Легенда гласит, что кормилицей Ричарда была мать философа и богослова Александра Неккама, который родился в один день с принцем. Несмотря на, мягко говоря, сложные семейные взаимоотношения (по вопросам власти), Ричард был весьма опечален смертью отца в 1189 году. Он лично сопроводил останки покойного короля в династическую усыпальницу Плантагенетов. 3 сентября 1189 года состоялась коронация Ричарда I. Ввиду особенностей средневековой христианской Европы Ричард опасался еврейских погромов по случаю...

6 апреля 1199 года умер один из известнейших английских королей Ричард I Львиное Сердце.

Путь к трону

Ричард был третьим сыном Генриха II Английского и Алиеноры Аквитанской. Он родился 8 сентября 1157 года. Легенда гласит, что кормилицей Ричарда была мать философа и богослова Александра Неккама, который родился в один день с принцем. Несмотря на, мягко говоря, сложные семейные взаимоотношения (по вопросам власти), Ричард был весьма опечален смертью отца в 1189 году. Он лично сопроводил останки покойного короля в династическую усыпальницу Плантагенетов. 3 сентября 1189 года состоялась коронация Ричарда I. Ввиду особенностей средневековой христианской Европы Ричард опасался еврейских погромов по случаю его коронации и потому запретил евреям присутствовать при обряде. Но погромы все-таки случились. Узнав на следующий день о беспорядках, Ричард велел схватить зачинщиков, а по всей Англии разослал указ, запрещавший нападать на евреев.

Прозвища

Личность Ричарда I хорошо раскрывают его прозвища. Помимо основного, Ричард был обладателем еще одного, менее известного прозвища – Ричард Да-и-Нет, – означавшего, что его легко склонить в одну и другую сторону. Карл Маркс наградил Ричарда таким эпитетом: «рыцарь с сердцем льва и головой осла». Понимать под этим стоит, очевидно, упрямство короля в некоторых вопросах. Хорошей иллюстрацией этому служит история о том, как Ричард I стал Ричардом Львиное Сердце. В ходе крестового похода король осадил город Акру. Долгая осада завершилась сдачей города. После этого должен был состояться обмен пленными. На сороковой день, так и не дождавшись возвращения пленных христиан, Ричард на глазах у войска султана Салах ад-Дина убил 2700 пленных сарацин. Мусульмане наградили христианского короля прозвищем Каменное Сердце. Позднее выяснилось, что Ричард отпустил всех простых людей, в том числе детей и женщин. Лев может быть крайне жесток, но никогда не будет вести себя подло. Тогда-то Ричард и получил знаменитое прозвище.

Не стоит считать, что Ричард был плохим правителем или, что более важно для его карьеры, плохим стратегом. Он одним из первых в средневековье стал активно использовать пехоту в полевых сражениях, применяя ее не только для охраны тылов, но и маневрирования. Например во время сражения под стенами Яффы, Ричард практически не имел лошадей, но придумал комбинированное построение копейщиков и арбалетчиков, которое смогло отбить атаки всадников Саладина: копейщики были выдвинуты вперед и расставлены тесными полукругами, в интервалах за копейщиками стояли арбалетчики, за каждым из которых — воин, который натягивал, заряжал и подавал готовый к стрельбе арбалет; копейщики прикрылись щитами, опустились на одно колено и направили копья в грудь лошадям. За ними Ричард расположил всех имевшихся у него рыцарей на лошадях и, в удобные моменты, атаковал сарацин, после чего возвращался за строй пехоты для перегруппировки. В результате битвы, Саладин вынужден был окончательно отступить от Яффы.

Такое талантливое комбинирование родов войск было не типично для периода и позволяет понять, что помимо отваги, Ричард обладал великолепным военным умом.

Смерть

За все время своего десятилетнего правления Ричард Львиное Сердце провел в Англии около полугода, причем английского языка он не знал. Да и внутренними делами Англии он интересовался мало, все больше заботясь о военных походах. Возвращаясь из Святой земли в 1192 году, Ричард попал в плен к австрийскому герцогу и пробыл в заключении до 1194, когда за него был выплачен выкуп в 150 000 марок. Король был также вынужден принести клятву верности императору Священной Римской Империи, в чьих владениях он попал в плен. И хотя германцы считали Ричарда врагом, во время заключения тот пытался показать себя с лучей стороны и даже помирил императора и герцога Саксонского Генриха Льва, залогом согласия должен был стать брак одного из сыновей герцога и девушки из рода императора.

Возвратившись в Англию в начале марта 1194 года, Ричард I затеял очередную войну. Денег остро не хватало. Поэтому Ричард разрешил проведение рыцарских турниров, за участие в которых соперники вносили особую пошлину в королевскую казну, в соответствии со своим титулом. Король погиб в результате ранения, полученного 26 марта 1199 года в ходе осады замка: арбалетный болт, пронзивший его плечо, вызвал заражение крови. Показав свой крутой нрав, король отказался от лечения до тех пор, пока замок не будет взят, что и привело к плачевным последствиям. Ричард умер через десять дней на руках 77-летней матери. Несмотря ни на что, Ричард I Львиное Сердце остался в народной памяти как добрый и справедливый король.