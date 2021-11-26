КОРОЛЕВСКАЯ СКАМЬЯ

Королевская скамья (суд королевской скамьи, King’s Bench) — высокий суд общего права в Англии и Уэльсе, до 1830 обладал надзорной юрисдикцией над всеми судами общего права.

Получил название из-за того, что некогда король лично присутствовал в суде и считалось, что дела там рассматриваются «перед королем» (coram ipso rege), хотя и не обязательно в его фактическом присутствии. В правление королевы он называется «Queen’s Bench» (скамья королевы), а во время протектората Кромвеля — «Upper Bench» (верховная скамья).

В XII в. королевский суд (Curia Regis) разделился на два самостоятельных органа — Суд общих исков (Court of Common Pleas) и К. с. В 1178 были назначены пять судей. Самые ранние записи суда сохранились с 1200, первого свидетельства, что суд существовал как отдельная инстанция. Не действовал с 1215 по 1234. В 1268 К. с. получила своего собственного главного судью; постепенно связь с королем ослабла и К. с. превратилась в отдельный суд общего права, где дела рассматривают и решают судьи. В итоге подчинялся только парламенту. Дело передавалось в К. с. посредством приказа об истребовании дела (writ of certiorari).

Первоначально его юрисдикция не была четко отделена от суда общих исков. События 1318—1337 привели к признанию К. с. как главного уголовного суда. Конфликт между К. с. и Судом общих исков по поводу разделения гражданской юрисдикции между ними был разрешен только после 1660.

К. с. располагалась в Вестминстере, хотя известны заседания в провинции между 1323 и 1398, а также в 1414 и 1421. С XV в. процедура «билля Миддлсекса» позволила К. с. получать дела из всех английских графств, используя право юрисдикции первой инстанции в Миддлсексе, где они располагались.

Во время реформы судопроизводства акты 1873 и 1875 объединили существующие суды в Верховный суд (Supreme Court of Judicature), который подразделялся на Высший и Апелляционный суды; К. с. стала частью Высшего суда (High Court of Justice).

Документы К. с. хранятся в Национальном архиве Великобритании, фонд KB. Записи велись на латинском языке до 1733, затем — на английском языке.

Ист.: Curia Regis Rolls. Vols. 1—17. London, 1922—1972; Vol. 18–20. Woodbridge, 1999—2006; Rotuli curiæ regis / Ed. F. Palgrave. 2 vols. London, 1835; Sayles G. O. Select Cases in the Court of King’s Bench. 7 vols. London, 1936—1971.

Лит.: Baker J. The Court of King’s Bench // The Oxford History of the Laws of England. Vol. 6. Oxford, 2003. P. 145—158; Blatcher M. The Court of King’s Bench, 1450—1550: A Study in Self Help. London, 1978; King’s Bench and Common Bench in the Reign of Henry III (Selden Society Supplementary Series). London, 2010; Meekings C. A. F. King’s Bench Files // Legal Records and the Historian / Ed. J. H. Baker. London, 1978. P. 97—139; Post J. B. King’s Bench Clerks in the Reign of Richard II // Bulletin of the Institute of Historical Research. Vol. XLVII. 1974. P. 150—163.