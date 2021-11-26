КАСТИЛЬСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (Reino de Castilla)

Кастилия (от castillo – замок), изначально графство со столицей в Бургосе, возникло на территории королевства Леон в 923 году.

В 1028 году перешло во владение короля Наварры Санчо III. После его смерти королевская власть в Леоне была ослаблена, и графы Кастилии приобрели большое влияние в стране. В 1035 году Кастилия становится королевством, которое в последующие периоды не раз объединялось с Леоном (1037-1065 гг., 1072-1157 гг.); окончательное же объединение произошло в 1230 году, превратив Кастильское королевство в наиболее влиятельное и могущественное государство Пиренейского полуострова.

Кастилия сыграла одну из самых важных ролей в Реконкисте, расширив свои владения в ходе борьбы с арабами до южного побережья Пиренеев. В 1085 году король Леона и Кастилии Альфонс VI Храбрый взял город Толедо, ставшим новой столицей государства, и стал именовать себя «властелином людей двух религий». Кроме того, была заселена Эстремадура и большая часть Андалусии. Альфонсу VII (1126-1157) удалось распространить свой сюзеренитет на Арагон, Наварру, Португалию, некоторые французские лены, и в 1135 г. короноваться императором Испании. Король также продолжил Реконкисту: в его правление была взята Кордова (1144 г.) и Альмерия (1147 г.). Однако, впоследствии эти земли вновь отошли к арабам.

Активное участие Кастильского королевства в Реконкисте во многом определило своеобразие общественного строя средневековой Кастилии. Уже в 1188 году появились первые кортесы – собрания представителей трех сословий: светских и церковных феодалов и горожан. XIII и XIV вв. можно считать периодом наибольшей активности кастильских кортесов.

Своеобразные условия реконкисты способствовали широкому распространению различного рода поселенных хартий и фуэрос. В них юридически оформлялись и закреплялись те права и привилегии, которых добивались в процессе колонизации население городских и сельских общин. Ради привлечения крестьян к участию в реконкисте за их общинами признавались права бегетерий. Нередкой ставилась практика признания личной свободы за феодально-зависимыми крестьянами, и даже их участие в заседаниях кортесов.

К концу XIII в. почти вся территория Пиренейского полуострова, за исключением Гранадского эмирата, была отвоевана у арабов. Экономическое и политическое развитие Испании в XIV-XV вв. способствовало объединению полуострова, оно произошло в 1479 году в результате династической унии Кастилии и Арагона.

Иллюстрация:

Герб Кастильского королевства

Автор статьи: Фофанова А.Р.