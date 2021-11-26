ГРАНАДСКИЙ, ЭМИРАТ (исп. Reino de Granada, араб. مملكة غرناطة)

Арабское государство, располагавшееся на юге Пиренейского полуострова, подвластное династии Насридов.

После битвы при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 г. некогда мощная держава Альмохадов начала постепенно распадаться и вскоре окончательно пришла в упадок. На ее месте возникали более или менее стабильные эмираты. В Архоне Мухаммаду I ал-Галибу удалось основать собственное государство, власть которого распространялась и на Гранаду. В 1238 г. именно Гранада, труднодоступная из-за своего горного местонахождения, была выбрана для расположения двора Мухаммада I ал-Галиба. В связи с этим 1238 г. принято считать годом основания Гранадского эмирата.

Под натиском католической реконкисты арабских владений на Пиренейском полуострове становилось все меньше, пал важнейший мусульманский город - Кордова. Однако Гранадский эмират по праву можно называть последним оплотом мусульманского правления на полуострове. Эмират просуществовал два с половиной века, большую часть из этого периода находясь в вассальной вассальной зависимости от королей Кастилии и Леона. Кроме того, гранадские эмиры платили дань золотом своему суверену. Несмотря на это, мусульмане со всего полуострова стягивались в эмират, в котором продолжала процветать традиционная для них культура.

Взаимоотношения Кастилии и Гранадского эмирата были весьма неоднородными, шаткий мир между ними был нарушен в 1330 г., после кровопролитной битвы близ Малаги эмирату пришлось уступить ряд земель Кастилии. Постоянные военные столкновения между войсками католических правителей и армиями эмиров продолжались и в XIV в., и в XV в. Постоянно воюющий Гранадский эмират был обременен тяжелой данью. Завершающий этап существования эмирата совпадает с последним этапом Реконкисты - с Гранадской войной 1482 - 1492 гг. В результате 10-летней войны Гранадский эмират прекратил свое сущетсование под давлением объединенных сил Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской, а Гранада, капитулировавшая после осады, была присоединена к землям Кастилии. Несмотря на победу Реконкисты, значительная часть мусульманского населения осталась на бывшей территории Гранадского эмирата, что неоднократно приводило к ожесточенным стычкам с католиками.

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Герб Гранадского Эмирата.

Автор статьи: Медведь А.О.