ГРАНАДА (Испания)

ГРАНАДА (Granada) - го­род на юге Испании, в автономной области Андалусия, административный центр провинции Гранада.

Население 237,6 тысяч человек (2006); с пригородами Армилья, Охихарес, Кахар, Субия, Марасена, Уэтор-Вега и др. образует агломерацию с населением 465 тысяч человек (свыше 54% населения провинции Гранада). Расположен у подножия Сьерра-Невады (на высоте 683 м), при слиянии рек Хениль и Дарро. Железнодорожная станция. Скоростными автомагистралями связан с Хаэном и Мадридом, Кордовой и Севильей; автодорогами - с Малагой, Альмерией и Марбельей. Международный аэропорт.

Гранада Гранада сформировалась на месте иберийско-римского поселения, носившего в разное время различные названия ( греческий - Έλιβύργη, Элибирга; латинский - Иллиберис, Illiberis; Флоренция, Florentia; Эльвира, Elvira) и сыгравшего значительную роль в хри­стиа­ни­за­ции Пиренейского полуострова. В 711 году завоёвана ара­ба­ми . Под названием Гранада (арабский Гарната) известна с 11 века. В 1090-1156 находилась под властью Альморавидов, затем Альмохадов. С 1238 столица Гранадского эмирата. В 13 веке являлась крупным центром производства шёлковых тканей, оружия, вела оживлённую торговлю с арабскими странами. В ходе Реконкисты 2.1.1492 взята кастильскими войсками. Во 2-й половине 16 - начале 17 века после изгнания морисков (опытных шелководов и ремесленников) и нарушения традиционных торговых связей с Востоком пришла в упадок. В 18-19 веках вновь приобрела значение важного промышленного и торгового центра. Во время Гражданской войны 1936-39 являлась одним из оплотов сторонников Ф. Франко.

Во время правления династии Зиридов (1012-90) на холме Альбаисин была возведена крепость Алькасаба (сохранились фрагменты стен и ворота), а у его подножия - арабские бани (середина 11 века).

При правителях династии Насридов (1230-е годы - 1492) в гранадском стиле на Альбаисине построены дворцы (Дараль-Урра с резными потолками артесонадо, 14-15 века; Каса-дель-Чапис, 15-16 век) и мечети, в нижней части Гранады - здания медресе (Ла-Мадраса, 14 век, перестроено в 18 веке, ныне Старый муниципалитет) и бывшего хлебного рынка Корраль-дель-Карбон (14 век). В 16 веке в стиле, объединяющем черты позднесредневекового исабелино и ренессансного платереско, были построены: церкви Сан-Хуан-де-лос-Рейес (около 1520, архитектор Р. Фернандес; мавританская колокольня 13 века), Сан-Хосе (около 1525), Санта-Ана (1537-1563, по проекту Д. де Силоэ) и Санта-Мария (1581-1618, по проекту Х. Б. де Эрреры, изменён Х. де Ореа и А. де Вико); погребальная Королевская капелла (1505-21, архитектор Э. де Эгас; королевские надгробия - 16 век; ретабло - 1521, скульптор Ф. Бигерни), биржа (около 1522, архитектор Х. Г. де Прадас) и кафедральный собор (начат в 1521, архитектор Эгас; 1528-63, архитектор Силоэ; 1563-82, Х. де Маэда, фасад по проекту А. Кано, 1667, окончен в 1703; внутри - собрание скульптуры и живописи); монастыри Сан-Херонимо (1496-1547, архитекторы Якобо Флорентино, Силоэ) и Санта-Исабель-ла-Реаль (начало 16 века); Королевский госпиталь (основан в 1504; 1511-1640, архитекторы Эгас, Прадас и др.; ныне часть университета), Каса-де-Кастриль (около 1539, ныне Музей археологии). В стиле барокко возведены: госпиталь и церковь Сан-Хуан-де-Дьос (1738-1759); часовня «Саграрио» (1702-20, архитектор Ф. Уртадо Искьердо) и сакристия (ризница) в стиле чурригереско (1730-1742, архитекторы Л. де Аревало, Х. Васкес) в монастыре Ла-Картуха близ Гранады (основан в 1506). Памятник А. Кано (1945, скульптор А. Кано Корреа).

Университет Гранады (1531, один из старейших в Испании; около 60 тысяч студентов, около 20 тысяч - преподаватели и администрация; ежегодно принимает также 8 тысяч иностранных студентов и преподавателей). Музеи: гранадского быта («Casa de los Tiros»; в здании 15 века), изобразительного искусства (1839, на современном месте с 1958).

Гранада Парк наук (1995; с возможностью интерактивного обучения) и др. Дома-музеи: Ф. Гарсии Лорки, композитора М. де Фальи и др. Театр «Альгамбра». Симфонический оркестр Гранады (1990). Концертный зал «Аудитория "М. де Фалья"» (1980). Ежегодно проводится Международный фестиваль музыки и танца (с 1952).

В экономике города доминирует сфера услуг (занято свыше 80% работающих, в агломерации - 72%), в основном торговля (особенно розничная; ежегодно в мае проводится городская ярмарка Feria de Granada), туризм (Гранада - один из главных центров туризма Испании; ежегодно провинцию Гранада посещают около 5 миллионов человек), образование. В промышленности занято около 10% работающих. Производство мебели (фирмы «Artesania Beas» - мебель в традиционном гранадском стиле; «Torneados de madera Fergar»), оборудования для бассейнов («Марга», с 1994), технического оборудования («Ibertaller») и др. Действуют также небольшие предприятия по производству табачных изделий, сахара, ликёров, мыла, бумаги, шерстяных и льняных тканей.

В окрестностях, в межгорной котловине Вега-Гранада - животноводство (в основном скотоводство молочного направления); выращивают овощи, фрукты, оливу.

Близ Гранады расположена Альгамбра. Старая часть Гранады вместе с ансамблем Альгамбры включена в список Всемирного наследия.

Иллюстрации:

Гра­на­да (Испания). Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ;

Гра­на­да (Испания). Клу­атр ка­фед­раль­но­го со­бо­ра. 16–17 вв. Архив БРЭ.

Дополнительная литература:

Ни­ки­тюк О. Д. Кор­до­ва. Гра­на­да. Се­ви­лья – древ­ние цен­тры Ан­да­лу­сии. [М., 1972];

Gómez-Moreno M. Guía de Granada. Granada, 1982. Vol. 1–2;

Orozco Pardo J. L. Christianópolis: ur­banismo y contrarreforma en la Granada del 600. Granada, 1985;

López Guzmán R. Tra­di­ción y clasicismo en la Gra­nada del XVI: Ar­quitectura civil y urbanismo. Granada, 1987;

Granada 1492–1992: del Reino de Granada al futuro del mundo mediterráneo. Granada, 1995;

Кап­те­ре­ва Т. П. Ис­па­ния. Ис­то­рия ис­кус­ст­ва. М., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)