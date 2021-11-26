ГЕНРИХ II ПЛАНТАГЕНЕТ (англ. Henry II Plantagenet)

Король Англии (с 1154 г.), герцог Нормандии и Аквитании. Старший сын графа Анжу Жоффруа Плантагенета и Матильды, дочери короля Англии Генриха I (1100-1135 гг.).

К моменту вступления на престол Англии, Генрих уже владел весьма обширными владениями на континенте, по отцовской линии: Анжу, Мэном, Туренью, Нормандией и Пуату. Кроме того, в 1152 г. он женился на Алиеноре, герцогине Аквитанской.

Правление Генриха положило конец династическим войнам, которые шли в Англии с момента смерти Генриха I. Энергичный и властный, он жестко проводил политику сильной королевской власти. Большое число замков английских баронов были объявлены незаконными, их срыли. Реформы в области уголовного (введение суда обвинительных присяжных) и гражданского (королевская власть предоставляла альтернативу суду манора и судам графств) законодательства, заложили основу общего права Англии.

Будучи сторонником универсализации уголовного судопроизводства, он хотел вывести клириков-преступников из-под юрисдикции церковного суда. Это привело к затяжному (с 1163 по 1172 гг.) и драматичному конфликту с Церковью, из которого король вышел скорее побежденным, нежели наоборот. Самый знаменитый эпизод конфликта – убийство архиепископа Кентерберийского Фомы.

Генрих II организовал две экспедиции в Уэльс (1158 и 1162 гг.), захватил Дублин и часть шотландских земель (Нортумберленд и Камберленд), расширив, таким образом, влияние английской короны на Британских островах.

Сыновья Генриха и Алиеноры уже при жизни отца начали бороться за наследство, как с самим отцом (при поддержке матери), так и друг с другом, часто прибегая к помощи молодого французского короля Филиппа II Августа.

Конец жизни Генриха отмечен важным событием христианского масштаба - взятием Иерусалима мусульманами в 1187 г. Перед смертью король успел принять крест и вынужденно согласится признать наследником всех своих владений своего старшего из живых сыновей Ричарда.

6 июля 1189 г. Генрих II умер. Он был захоронен в аббатстве Фонтевро в родовых владениях Анжуйского дома. Основанная им династия правила Англией до 1485 г.

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