ГЕНРИХ I (КОРОЛЬ ФРАНЦИИ)
ГЕНРИХ I - король Франции (с 1031 года).
Сын Роберта II Благочестивого, внук Гуго Капета. Унаследовал от отца Бургундское герцогство.
При восшествии на престол столкнулся с вооруженной оппозицией королевы-матери и крупных вассалов, желавших видеть на троне его младшего брата Роберта. Для достижения мира Генрих I был вынужден в 1032 году передать Роберту в апанаж Бургундcкое герцогство. В течение нескольких лет (до 1037 года) боролся против графа Блуаского и Шампанского Одо II, также выступившего с притязаниями на это герцогство, заключил союз против него с императором Священной Римской империи Конрадом II.
Был опекуном Вильгельма Завоевателя, поддержал его права на Нормандское герцогство против восставших вассалов, но затем вступил с ним в конфликт и потерпел поражения при Мортемере (1054) и Варавиле (1058).
В 1051 году вторым браком женился на дочери киевского князя Ярослава Владимировича (Мудрого) Анне; их сын Филипп I унаследовал трон Франции.