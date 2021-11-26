ГЕНРИХ I (КОРОЛЬ ФРАНЦИИ)

ГЕНРИХ I - ко­роль Фран­ции (с 1031 года).

Сын Ро­бер­та II Бла­го­чес­ти­во­го, внук Гу­го Ка­пе­та. Унас­ле­до­вал от от­ца Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во.

При вос­ше­ст­вии на пре­стол столк­нул­ся с во­оруженной оп­по­зи­ци­ей ко­ро­ле­вы-ма­те­ри и круп­ных вас­са­лов , же­лав­ших ви­деть на тро­не его млад­ше­го бра­та Ро­бер­та. Для дос­ти­же­ния ми­ра Генрих I был вы­ну­ж­ден в 1032 году пе­ре­дать Ро­бер­ту в апа­наж Бур­гундcкое гер­цог­ст­во. В те­че­ние не­сколь­ких лет (до 1037 года) бо­рол­ся про­тив графа Блуа­ско­го и Шам­пан­ско­го Одо II, так­же вы­сту­пив­ше­го с при­тя­за­ния­ми на это гер­цог­ст­во, за­клю­чил со­юз про­тив не­го с императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кон­ра­дом II.

Был опе­ку­ном Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля, под­дер­жал его пра­ва на Нор­манд­ское гер­цог­ст­во про­тив вос­став­ших вас­са­лов, но за­тем всту­пил с ним в кон­фликт и по­тер­пел по­ра­же­ния при Мор­те­ме­ре (1054) и Ва­ра­ви­ле (1058).

В 1051 году вто­рым бра­ком же­нил­ся на до­че­ри ки­ев­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча (Муд­ро­го) Ан­не; их сын Фи­липп I унас­ле­до­вал трон Фран­ции.

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