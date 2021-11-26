ФОМА КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (англ. Thomas of Canterbury; светское имя ‒ ТОМАС БЕКЕТ, англ. Thomas Becket)

Происхождение свое Томас ведет от нормандского рыцаря Гилберта (Жильбера) Бекета. Образование получил в школе при лондонском соборе Святого Павла. Благодаря своему покровителю архиепископу Кентерберийскому Теобальду Томас был рекомендован в 1155 г. королю Генриху II на должность лорда-канцлера. Бекет хорошо проявил себя в этой должности, будучи проводником королевской фискальной политики. Кроме того, именно ему принадлежала заслуга срыва переговоров между Папой и королем Стефаном.

В 1162 г. умер Теобальд и на его место был выбран Бекет. Генрих II расценивал это назначение, как крайне удачное для себя, надеясь, что для нового примаса главным приоритетом останется привычное служение королю. Однако практически сразу между ними начались конфликты, связанные с вопросами границ юрисдикции церковной и светской властей. Беккет отказался совмещать две роли, начал вести аскетичный образ жизни и начал весьма жестко отстаивать права Церкви и своего архиепископства, в частности. Он начал вести подготовительную работу к канонизации Ансельма Кентерберийского, противника Вильгельма II и Генриха I в вопросах границ привилегий светских и духовных властей.

В 1164 г. король собрал английских епископов и баронов в городе Кларендон и потребовал от них подписать документ (известный как «Кларендонские постановления»), который расширял права светских судов в отношении клириков. Дело в том, что в правление короля Стефана привилегии церковников значительно расширились и Генрих II стремился восстановить порядок имевший место при его деде Генрихе I. Беккет отказался скрепить «Постановления» своей печатью.

В том же 1164 г. он был изгнан из Англии и конфликт перешел на новую стадию, став противостоянием между Генрихом II и Папой Александром III, а значит и Церковью. Под угрозой индердикта Генрих разрешил Беккету вернуться, но уже через несколько месяцев тот был убит четырьмя рыцарями у алтаря в Кентерберийском соборе. По легенде, король в сердцах произнес: «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа?!», впрочем, это именно легенда, и у нас нет документальных подтверждений подобных слов короля. После убийства Бекета, Генрих II был вынужден пойти на уступки папскому престолу, и в 1174 г. состоялась процедура его торжественного примирения с Церковью.

Сочинения:

Thomas, archiepiscopus Cantuariensis. Epistolae // Patrologiae cursus completus, series latina / Ed. J. Migne. Parisiis. 1854. T. 190. Col. 435-672;

The Correspondence of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury. 1162—1170 / Ed. and transl. by Anne J. Duggan. Vol. I-II. Oxford, 2000.