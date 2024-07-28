Эпоха Реконкисты. Завершение В конце XIII века у арабов осталась только область на юге Пиренейского полуострова - Гранадский эмират. В то время ему противостояли четыре сильных христианских государства - Наварра, Португалия, Кастилия и Арагон. Наварра была небольшой горной страной на северо-востоке Пиренеев, и, хотя она развивалась медленно и играла незначительную роль в освобождении Испании от мавров в XIII-XV веках, она все же внесла свой вклад.

Вдоль побережья Атлантического океана на северо-западе полуострова находилась Португалия. Благодаря своему выгодному географическому положению она вела оживленную торговлю с Северной Европой и странами Средиземноморья, и активно развивалась. Большой вклад в борьбу за освобождение Испании внесли также Кастилия и Арагон.

Объединению Кастилии и Арагона, которое состоялось в 1479 году, способствовала единая культура и единый язык проживающего здесь населения, а также стремление городов к расширению торговых связей с сопредельными землями. Два королевства формально остались независимы друг от друга, но правители-супруги делали всё, чтобы усилить собственную власть в обоих государствах. Местным феодалам было запрещено чеканить собственную монету, внутренние мятежи были жестоко подавлены, повсюду было распространено католичество, по распоряжению римского папы духовно-рыцарские ордены были подчинены королю.

Объединение двух самых сильных государств на Пиренеях произошло спустя десять лет после свадьбы арагонского принца Фернандо II и кастильской принцессы Изабеллы. А завершить Реконкисту позволило образование единого государства - Испанского королевства.

Объединенные силы Кастилии и Арагона начали войну против Гранадского эмирата и в 1492 году Гранада была захвачена войсками Фернандо II.

Мусульманское население Гранады частично осталось жить на прежнем месте, но под властью христианских правителей, а частично переселилось в Северную Африку. Падение последнего оплота мусульман на Пиренейском полуострове означало завершение Реконкисты.

Усиление власти испанских королей произошло в начале XVI века, когда к Испанскому королевству была присоединена Наварра. Таким образом, весь Пиренейский полуостров оказался под властью испанских и португальских правителей.

Костры инквизиции и борьба с иноверцами

Вражда и религиозная нетерпимость христиан и мусульман усилились к концу Реконкисты. Фернандо II в 1492 году, когда принимал под свою власть земли Гранадского эмирата, пообещал не притеснять мусульман и иудеев. Однако это обещание почти сразу же было нарушено.

Король устроил жестокие гонения на иноверцев. Множество живших на Пиренейском полуострове мавров и евреев были поставлены перед нелёгким выбором: либо покинуть Испанию, либо отказаться от своей религии и принять христианство.

Фернандо II изгнал из своих земель евреев, отведя им три месяца на подготовку отъезда по Альгамбрскому декрету. Их имущество изымалось в пользу королевской казны. Позднее из страны были изгнаны оставшиеся мусульмане. Гонения на евреев и мусульман плохо отразились на экономическом развитии испанских земель, так как страну покинули многие купцы и ремесленники.

Фердинанд и Изабелла приказали создавать закрытые кварталы для иноверцев, которые впоследствии получили название «гетто». Эта сегрегация, обычная для того времени, также способствовала усилению давления на евреев и мусульман путём повышения налогов и социальных ограничений.

Католические короли - Фернандо Арагонский и Изабелла Кастильская - запрещали христианам браки с мусульманами, а маврам - занимать государственные должности. Для поддержания "чистоты веры" была создана испанская инквизиция, которая жестоко наказывала тех, кого подозревали в отступлении от христианской веры.

За фанатичное распространение католичества Фернандо II получил прозвище «Католик». Власть инквизиции в его землях была очень велика. Повсюду разыскивались еретики, колдуны и иноверцы.

Преследование врагов церкви в Кастилии и Арагоне возглавил Томас Торквемада. Он считается одним из самых страшных фанатиков в мировой истории. Именно он стоял у истоков печально знаменитой испанской инквизиции. Великий инквизитор прославился своей жестокостью на всю Европу. Он стал символом беспощадности и сурового нрава инквизиции и вошёл в историю как самый жестокий вершитель церковного суда. Его власть даже превосходила возможности монархов. Томас Торквемада служил королеве Изабелле, был её правой рукой. Он действовал решительно и беспощадно. Даже малейшее подозрение в ереси или ложный донос могли привести к казни ни в чём не повинного человека.

Заподозренных в отступлении от христианской веры бросали в тюрьмы, пытали и приговаривали к казни. Обвиняемого в ереси подвергали специальной церемонии, которая называлась «аутодафе». Процедура внешне напоминала празднество ― она проходила в центре города при большом стечении народа, сопровождалась чтением молитв, публичным обвинением и сожжением человека на костре. Казнь еретиков проходила в присутствии короля, духовенства и толп народа. Первая состоялась в городе Севилье в феврале 1481 года.

Письменные рекомендации о том, как по внешним признакам отличить еретика, иноверца и колдуна от истинного католика, стали распространять по государствам. Инквизиторы также разыскивали и сжигали книги, содержание которых противоречило христианскому вероучению. Инквизиция в испанских землях и возглавлявший её Томас Торквемада стали символами фанатизма и жестокости.

Как и Крестовые походы, Реконкиста стала столкновением христианского и исламского миров. Во время отвоевания территорий происходило освоение новых земель. В ходе столкновений с маврами на территории Пиренейского полуострова образовались Испания и Португалия.