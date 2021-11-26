БАРСЕЛОНСКОЕ графство

В Средние века располагалось на территории современной Каталонии .

С V в. земли графства входили в состав Вестготского королевства, затем в VIII в. были завоеваны арабами. После запиренейских походов Карла Великого и его сына Людовика Благочестивого графство с 801 по 988 находилось в составе Франкской империи, а с конца X в. получило фактическую независимость. Земли управлялись сначала графом Бера (801—820) готского происхождения, затем вследствие сепаратистских устремлений местной знати — чужаками (в основном франками).

С середины IX в. в Б. г. складывается сильная вестготская оппозиция, которую франкские власти с переменным успехом пытались подавить на протяжении длительного времени. В 878 граф Вифред I Волосатый (правил в 878—897) превратил Испанскую марку, в которую помимо Б. г. входили также графства Жирона и Бесалу, в свои наследственные владения, обладавшие автономией в составе Франкской империи .

Факт вассальной зависимости от империи важен ввиду существования старинной (еще с X—XIII вв.) и не совсем корректной традиции, бытующей в каталонской историографии и возводящей независимость Б. г. ко времени правления Вифреда. Маркграф успешно воевал с маврами, занял ряд земель в центре и на юге современной Каталонии, организовал их заселение и освоение. Ему также удалось самостоятельно разделить свои владения, как испанские, так и те, что находились по другую сторону Пиренейских гор, между сыновьями. Внук Вифреда Боррель II (947—992) присоединил к барселонским владениям графство Урхель, а также во время своей поездки в Рим в 970—971 добился от папы Иоанна XIII церковной автономии для Каталонии и учреждения в г. Вик архиепископства.

В 985 Барселона, а также ряд крупных каталонских монастырей, подверглись разграблению войсками Аль-Мансура. Боррель II безуспешно просил помощи у франкского короля Лотаря для борьбы с маврами и восстановления разрушенного. Этот факт, а также то, что арабские войска ушли из Каталонии и направились в Кастилию и Леон, позволили Боррелю II освободиться от франкского вассалитета. В 988 он отказался принести присягу новому франкскому королю Гуго Капету , что означало фактическую независимость Б. г. (Франция отказалась от притязаний на бывшую Испанскую марку только в 1258 по Корбейскому договору уже с Арагонской короной, в состав которой входило тогда Б. г.).

С начала XI в. Б. г. развивается как самостоятельное. Сын Борреля II Рамон Боррель I (992—1018) после новых походов Аль-Мансура, а затем его сына Аль-Музаффара предпринял несколько военных кампаний против мусульман. Граф активно участвовал и в политических междоусобицах, раздиравших Кордовский халифат.

Рамон Боррель I продолжил политику отца по заселению и освоению отвоеванных у мусульман территорий, а также смог заручиться в 1002 поддержкой папы Сильвестра II, который признал отсутствие у Б. г. вассальных обязательств по отношению к Франции. Сын Рамона Борреля Беренгер Рамон I Горбун (1018—1035) избегал военных конфликтов, поддерживал добрососедские отношения с мусульманами, совершил паломничество в Рим. При нем в Б. г. впервые стали чеканить золотую монету. Однако в период его правления начинается упадок власти графов и рост числа мелкого и среднего дворянства. В последние годы правления Беренгера Рамона Каталония подверглась набегам мусульман — в ответ на военные походы каталонской знати.

Его сыну Рамону Беренгеру I Старому (1035—1076) пришлось бороться за власть со своей бабкой Эрмесендой, чьи владения в Жироне были в результате присоединены к Б. г. Рамон Беренгер успешно воевал с маврами и расширил свои владения на запад, захватив город Барбастро (в совр. Арагоне). Среди его данников были и мусульманские правители. Желая упрочить влияние за Пиренеями, граф приобрел земели в Окситании.

Годы правления двух сыновей графа близнецов Беренгера Рамона II (1076—1096) и Рамона Беренгера II (1076—1082) отмечены их постоянной борьбой за престол, разрешившейся гибелью Рамона Беренгера на охоте, вину за которую многие приписывали Беренгеру Рамону, отчего тот был прозван Братоубийцей. Эти годы также отмечены столкновением с армией Сарагосы (в то время мусульманской) и Эль Сида Кампеадора, которому братья в свое время отказали в военной помощи.

Племянник Беренгера Рамона Рамон Беренгер III Великий (1097—1131) значительно расширил территорию графства. Он отвоевал у мавров Таррагону, где было основано архиепископство, а также ряд земель на территории современного Арагона, совершал набеги на морские опорные пункты мусульман на Балеарских о-вах. Благодаря династическому браку он получил в свое распоряжение графство Прованс. Помимо этого граф поддерживал тесные дипломатические отношения с Генуей.

Перед смертью он разделил владения между двумя сыновьями: земли расположенные к югу от Пиренеев достались Беренгеру Рамону IV (1131—1162), Прованс отошел Беренгеру Раймунду I. В 1137 между единственной дочерью арагонского короля Рамиро II (брата Альфонса I Воителя , умершего бездетным) Петронилой и Рамоном Беренгером IV был заключен династический брак. Их сын Альфонсо II Целомудренный (1162—1196) стал первым государем нового политического образования — Арагонской короны.

Автор статьи: М. Астахов.

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