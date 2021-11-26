БАРСЕЛОНСКИЕ ОБЫЧАИ

Свод правовых норм , применявшихся в судопроизводстве отдельных областей Пиренейского полуострова в период Средневековья .

«Б. о.» регулировали также вассальные связи сеньоров разных уровней, фиксировали социальное деление общества и различия в наказаниях за одинаковые преступления в зависимости от социального положения преступника. Самая древняя из сохранившихся рукописей памятника относится к концу XII — началу XIII в. Традиция, зафиксированная во введении «Б. о.», относит первую редакцию ко времени правления в Барселонском графстве Рамона Беренгера I Старого (1035—1076), предположительно к 1068.

В настоящее время считается, что при Рамоне Беренгере I появились только отдельные нормы «Б. о.» (установления о Божьем мире, о возмещениях по некоторым видам преступлений), не объединенные в один свод. Первый свод норм, от которого происходят все известные сегодня редакции «Б. о.», был составлен при Рамоне Беренгере IV (1137—1162). С 1251 по указу Хайме I (король Арагона; 1213—1276), поддержанному кортесами , «Б. о.» стали использоваться во всех судах Каталонии.

Нормы «Б. о.» применялись также за пределами Каталонии — в других областях королевства Арагон (Каталония входит в состав Арагона с 1136). На о. Майорка c 1230-х нормы «Б. о.» стали использоваться как основа для местного права. В 1413 при Фердинанде I (король Арагона, 1412—1416) была составлена официальная систематизированная редакция «Б. о.» с новыми дополнениями (опубликована в годы правления Фердинанда II (1479—1516)).

Автор статьи: Г. А. Попова.

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