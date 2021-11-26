АВИССКИЙ ОРДЕН (португ. Ordem de Avis, Ordem militar de São Bento d’Aviz)

Португальский духовно-рыцарский орден, преимущественно военный.

Возник как ветвь ордена Калатрава в ходе Реконкисты . Основан во второй половине XII в. первым португальским королем Афонсу I Энрикешем . Орден начал формироваться как воинское братство после отвоевания Эвора в 1166 или 1173–1178 как подразделение ордена Калатрава. Первоначально бенедиктинский по уставу, после узаконения подчинения (1187) орд. Калатрава — цистерцианский. Рыцари ордена принимали обеты бедности, целомудрия и послушания и были обязаны сражаться с маврами. Папские буллы признали эворское рыцарское братство ветвью ордена Калатрава. Булла Иннокентия III в 1201 узаконила владения ордена в Португалии и предоставила «братьям Эворы» привилегии, свободы и иммунитеты, аналогичные тем, которыми обладал орден Калатрава. В 1211 король Афонсу II даровал ордену городок Авиш в Алентежу, ставший резиденцией магистров ордена, с этого времени известный как А. о. Рыцари ордена под командованием магистра Мартина Фернандеша принимали участие в осаде Севильи (1248). Португальские короли даровали ордену многочисленные земли, отвоеванные у мавров. С XIII в. португальские рыцари избирали своих магистров. В то же время орден, зависевший от королей Португалии, приобретал все более автономный характер. Представители А. о. принимали участие в заседаниях кортесов. С отвоеванием в середине XIII в. земель Алгарви, окончанием португальской Реконкисты и ухудшением отношений между Португалией и Кастилией, формальное подчинение ордена Калатрава противоречило интересам португальской короны, и португальские короли добивались от Рима признания независимости А. о. В 1385 21-й магистр ордена был избран королем Португалии, положив начало Ависской династии. 03.10.1387 капитул ордена в Ависском замке без ведома магистра ордена Калатрава избрал магистром А. о. Фернандо Родригеша де Сикейра; папа Бонифаций IX утвердил избрание 08.11.1389. Знак А. о. — процветший зеленый крест, утвержденный папой в конце XIV в. — вошел в герб Португалии. В ХV в. возникший долгий спор о подчиненности А. о. между Португалией, Кастилией и Римом, был затронут Базельским собором (1436) и завершился признанием независимости А. о. от ордена Калатрава буллой папы Евгения IV (1440). После смерти последнего избираемого магистра Фернана Родригеша де Секейра при Дуарте I должность магистра А. о. стала прерогативой наследного принца; в 1551 орден полностью перешел под управление королей Португалии. В 1496 и 1505 рыцари ордена были освобождены от обетов целомудрия и бедности. В 1789 А. о. секуляризован; в 1894 реформирован в согласии с принципами конституционной Хартии как «Королевский Военный орден св. Бенедикта Ависского» трех классов, стал преимущественно наградой за военные заслуги. Отмененный в 1910, был восстановлен в 1917–1918 под названием «Военный Ависский орден» как награда за заслуги перед государством; должность Великого магистра перешла к главе государства — президенту Республики. Статус пересматривался в 1962 и 1986. Предназначен для военных, имеет 5 классов. В основе знака ордена процветший зеленый крест, лента зеленая.

Автор статьи: А. П. Черных.

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