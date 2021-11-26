АРАГОН (Aragоn)

Историческая область на северо-востоке Испании , в бассейне реки Эбро.

Главный город — Сарагоса. Территория А. площадью 47,7 тыс. км2 охватывает административные провинции Сарагоса, Теруэль и Уэска. Бóльшая часть А. занята горами (Пиренеи), покрытыми лесом, и, за исключением долины Эбро, не отличается плодородием. Территория А. в V — начале VIII в. входила в состав Вестготского королевства, затем находилась под властью мусульман . В IX в. в ходе Реконкисты в бассейне р. Арагон (приток Эбро) возникло графство А. с центром в городе Хака. В X в. его территория вошла в состав королевства Наварра, в 1035 после распада державы Санчо III Великого земли А. унаследовал Рамиро I, принявший королевский титул. В 1096 Педро I завоевал Уэску, на короткое время ставшую столицей А., а в 1118 Альфонсо I Воитель отвоевал Сарагосу и перенес столицу туда, расширив границы А. за Эбро. В 1137 А. на основе личной унии объединился с Барселонским графством, причем графы Барселонские стали королями А.; позже в состав А. вошли и другие земли Каталонии, а также юга Франции. Получив благодаря унии выход к морю, А. втянулся в орбиту торговых интересов Каталонии и начал борьбу за преобладание в Зап. Средиземноморье. Наиболее значительные военные успехи были достигнуты в правление Хайме I Завоевателя: в 1229–1235 он отвоевал у мавров Балеарские о-ва (после смерти Хайме I там образовалось суверенное королевство Майорка, вновь завоеванное А. в 1343–1344), а к концу своего правления — почти всю Валенсию. В 1282–1302 короли А. утвердились на Сицилии, в 1323–1324 — на Сардинии, в 1442 — в Неаполитанском королевстве . В XIII–XV вв. А. являлся мощной средиземноморской державой, соперничавшей с Кастильским королевством . Среди земель Арагонской короны наиболее развитыми были Каталония и Валенсия, сохранявшие значительную самостоятельность. Собственно А. оставался экономически отсталой провинцией со слабым развитием городов, всевластием знати и тяжелыми формами личной зависимости крестьянства, усилившейся в XIII–XIV вв. и сохранявшейся до XVII в. Однако именно А. принадлежало политическое господство. Сильная сплоченная знать сосредоточила в своих руках огромные богатства и привилегии, она преобладала в кортесах, оформившихся в А. в XIII в. и заметно влиявших на политику короны. После пресечения каталонской династии (1137–1410) в А. с 1412 правили представители боковой ветви кастильской династии Трастамара: сначала Фердинанд I Арагонский, а затем его сыновья Альфонсо V Великодушный и Хуан II Арагонский . В результате брака сына Хуана II Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской А. и Кастилия в 1479 объединились в рамках династической унии, что заложило фундамент единой Испании. А. стал одной из испанских провинций, но долго сохранял черты прежней самостоятельности.

Автор статьи: Ведюшкин В.А.

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