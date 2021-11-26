АПАНАЖ

Часть королевского домена , передаваемая сувереном своим младшим детям на условиях ее возврата короне по их смерти или в случае отсутствия мужских наследников по прямой линии.

(От позднелат. аppanare/ panem porrigere и старофр. apaner — давать хлеб, кормить). Институт А. заранее обеспечивал младших сыновей короля частью наследства в обмен на отказ от претензий на трон, что способствовало утверждению принципа майората при наследовании короны. А. мог состоять из компактных территорий (XIII–XV вв.) или из разрозненных фьефов (XVII–XIX вв.); включал земли, ренты, права и прерогативы. Возникает при первых Капетингах и имеет истоком старый германский обычай раздела владений между всеми сыновьями умершего правителя. Впервые раздачу фьефов короны в А. осуществил Людовик VIII, передав младшим сыновьям Роберту — Артуа, Альфонсу — Пуату и Овернь, Карлу — Анжу и Мэн и установив (по завещанию 1225) принцип передачи домена старшему из сыновей. При Людовике IX Святом созданы бы­ли А. Валуа (для Жана-Тристана), Алансон и Перш (для Пьера), Клермон (для Роберта); при Филиппе III Храбром — Валуа и Эвре. Теоретически до XIV в. из этой системы не исключались и дочери монарха. В 1314, дабы избежать попадания земель короны в чужие руки, было введено правило возврата А. при пресечении прямой мужской ветви. В результате при воцарении династии Валуа почти все А. вернулись во владения короны. В сложных обстоятельствах Столетней войны и усилившихся тенденций сепаратизма, желая поддержать верность короне и обеспечить защиту ко­ролевства, Филипп VI и особенно Иоанн II Добрый вернулись к раздаче А.: так появились герцогство Орлеан (1344), а после поражения при Пуатье — Анжу и Мэн для Людовика (1356), Овернь и Берри для Жана (1360), наконец, Бургундия для Филиппа (1363). Позднее Карл VI передал младшему брату Орлеан (1392) в А. Система А. получила оформление статуса в связи с утверждением принципа неотчуждаемости домена (1360): земли оставались под верховенством короля и держались на условиях вассальной клятвы верности, за короной сохранялись широкие права (в суде и налогообложении, на ряд бенефициев ). Она способствовала улучшению управления королевством: в создан­ных княжествах возникали органы влас­ти по типу королевской в Париже. Угроза целостности королевства от А. герцогов Бургундии и Бурбона, привела к длительным военным и дипломатическим усилиям по их возвращению в домен и к прекращению раздачи земель домена в А. после 1440. В XVII в. принцы королевской крови получали лишь рассеянные сеньории и не могли посягать на целостность домена. Позднее все А. были отозваны, а младшие сыновья получали только апанажные ренты. Система таких рент была отменена Конвентом. Наполеон восстановил А. (1810); при Реставрации герцогу Орлеанскому (будущему Луи Филиппу) вернули А. его дома. Окончательно отменен Луи Наполеоном (1851).

Автор статьи: Цатурова С.К.

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