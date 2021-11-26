АНГЛО-ШОТЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ

Один из самых длительных и ожесточенных международных конфликтов мировой истории, восходит к VI веку, когда основанное англами королевство Нортумбрия стало угрожать населявшим север Британии племенам бриттов, пиктов и скоттов.

В 685 при Даннихене пикты остановили натиск англов, уничтожив их войско во главе с королем Эгфритом. В дальнейшем борьба проходила с переменным успехом. Правители Англии постоянно притязали на сюзеренитет над королями Шотландии и на значительную часть их владений, вплоть до полного покорения страны. В 937 англичане взяли верх в битве при Брунанбурге, в 1018 — шотландцы при Карэме, отвоевав область Лотиан и установив границу по линии Солуэй–Туид, где она и закрепилась. В 1174 король Шотландии Уильям Лев, попав в плен, признал себя вассалом Плантагенетов , но вскоре восстановил свои права. Новый этап А.-ш. в. начался в 1296, при попытке Эдуарда I Английского подчинить Королевство Скоттов. Несмотря на ряд поражений, шотландский «мятеж» вырос в народное освободительное движение во главе с Уильямом Уоллесом и королем Робертом I Брюсом. Победа Уоллеса при Стирлинг Бридже (1297) стала едва ли не первым в истории успехом пешего народного ополчения над рыцарской конницей. В 1314 Брюс разгромил армию Эдуарда II Английского при Бэннокберне, перенес военные действия в Англию и Ирландию и добился полного признания своего суверенитета по Эдинбургскому миру 1328. В 1332 конфликт вспыхнул вновь и вскоре переплелся с событиями Столетней войны , где шотландцы выступали в союзе с Францией. В большинстве крупных сражений английские войска, имея значительное превосходство, брали верх (Невиллс-Кросс, 1346, Хомилдон, 1402, Флодден, 1513, Пинки, 1547), однако и шотландцы добивались заметных успехов (Оттерберн, 1388, Боже, 1421, Энкрам-Мюр, 1545). Прибегая к тактике партизанской войны и «выжженной земли», шотландцы смогли отвоевать все утраченные владения кроме города Берик, который 14 раз переходил из рук в руки, и о-ва Мэн. Пограничные столкновения продолжались до конца XVI в., но все попытки покорить Шотландию оказались бесплодны.

Автор статьи: Федосов Д.Г.

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