АНГЛИЙСКОЕ ПЭРСТВО (англ. The Peerage of England)

Привилегированная часть английской знати, имевшая большое значение в политической жизни королевства, прочно институционализированное с появлением Палаты Лордов и существовавшая до 1707 года, когда была заключена парламентская Уния Англии и Шотландии. Статус пэра - достоинство, полученное от короля, который является в свою очередь источником всех благ в Англии. Для того, чтобы понять, что есть английское пэрство, необходимо обратиться к самой английской феодальное системе.

Вильгельм Завоеватель (см. Нормандская династия ) проводил большую ревизию, стараясь структурировать привычным для себя образом, захваченное королевство. Часть этой ревизии - знаменитая Книга Страшного Суда.

Базовой для Англии единицей землевладения был манор. Статус лорда манора, соотвественно - основа для причисления человека к правящим кругам в феодальной иерархии. Именно статус лорда манора являлся источником т. н. баронского достоинства в начале XIII в., а не владение "баронией" (первая барония, если говорить о феодальном ее содержании была учреждена в 1264 г.). Слово "пэр" начинает входить в политический язык Англии в ходе событий баронской войны при Иоанне Безземельном. Бароны, стремясь отстоять свои привилегии, подчеркивали, что они ровня друг другу (фр. pair, отсюда и слово "пэр").

Нормальное для средневековья положение вещей действительно требовало от короля принимать совет от своих подданых, но не всех, а лишь от знати, баронов, равных друг меж другом и в некотором смысле равных королю не по статусу, но по природе. Последняя коннотация совершенно исчезла к XVI в., но природа совета, институционализированная в Парламенте, закрепила социальный статус баронов (конечно, тех, кто был "более равен", был более владетелен). С XIII в., а еще более явно это проявилось в XIV в. - бароны постоянные участники собираемых королем Парламентов.

Когда за Парламентом окончательно закрепилась двухпалатная структура, Палату Лордов составили именно пэры. Пэр мог носить несколько титулов и в этом смысле, конечно, равенство было весьма условным. Тем не менее, пэр-герцог и пэр-граф, имеют некоторую общность, выраженную в политико-правовом отношении. Они оба лорды, они оба пэры. Пять дворянских титулов (шестой - достоинство баронета был введен Яковом I Стюартом ) давали право на пэрский статус: герцога, графа, виконта, маркиза, барона.

Иллюстрация:

Король в Палате Лордов. Гравюра XVII в.

Автор статьи: Боварь В. В.